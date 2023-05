Congo-Kinshasa: Sud-Kivu - Plus de 2500 rescapés de Kalehe pris en charge gratuitement par la fondation médicale Harish Jagtani

Au total, deux mille cinq-cent-treize sinistrés de Kalehe, blessés et malades, parmi lesquels, dix qui ont nécessité un soutien majeur ont été pris en charge gratuitement, au village de Bushushu, par la fondation Harish Jagtani (HJ), une organisation médicale.

Pendant deux semaines, des professionnels médicaux ont assuré divers services tels que, le traitement des blessures et des maladies au sein d'une clinique mobile installée deux jours après les inondations meurtrières du 4 mai et dont les activités ont été clôturées en cette fin de semaine.

Parmi les malades se trouvait une fillette de 10 ans qui a particulièrement marqué le docteur Jean-René Ebengo, l'un des médecins de l'Hôpital HJ déployé à Kalehe.

« Elle s'en est tiré avec une fracture bimalléolaire au niveau du membre inférieur droit. Quand nous l'avions vue pour la première fois, elle avait une tuméfaction, une importance fonctionnelle. C'est-à-dire, un gonflement et une difficulté pour marcher et immédiatement on avait décidé de la prendre en charge. Nous avions décidé de la transférer directement à Kinshasa parce que tout simplement, elle doit ipso facto subir une chirurgie », a fait savoir Dr Jean-René Ebengo.

La fondation HJ a également distribué du matériel médical d'urgence.

L'initiative de la clinique mobile de HJ, comme celle de beaucoup d'autres acteurs humanitaires, a permis d'aider les habitants rescapés à entamer leur parcours vers la guérison, a précisé pour sa part, la responsable des opérations de la fondation HJ, Jemima Rubuye,

« Aujourd'hui notre satisfaction. C'est que nous avions apporté notre pierre à l'édifice. Nous avions aidé du mieux que nous pouvions. Et si j'avais un message à donner, c'est déjà remercier nos équipes médicales qui se sont donné corps et âmes, qui se sont sacrifiés pendant ces deux semaines et qui sont restés dans des situations plutôt précaires, au centre de santé. Ils ont soigné les malades pendant deux semaines jours et nuits sans repos », a-t-elle déclaré.

Elle a ajouté :

« A la population locale qui nous a bien accueillie, qu'elle sache qu'elle n'est plus seule. Il y a des frères et soeurs aux quatre coins de la République qui les écoutent et je suis sûre qu'au moment opportun comme nous le voyons déjà, il y aura des aides qui vont venir ».

Cette clinique mobile a une capacité de vingt lits. Ils ont été tous laissés au centre de santé de Bushushu comme don.