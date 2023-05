Burkina Faso: Kinder films festival - Former des futurs cinéphiles

Du 20 au 24 juin 2023 se tiendra la 4e édition du Kinder films festival (KIFIFE). Cette année, 18 films seront projetés à ce festival dédié aux enfants.

Initié en 2020, le Kinder films festival (KIFIFE) - destiné aux enfants - aura lieu du 20 au 24 juin 2023 au Village Opéra de Laongo. Cette 4e édition de l'événement concernera aussi des villages environnants à savoir, Laongo, Pousgziga, Tamissi et la ville de Ziniaré.

L'information a été communiquée aux journalistes par les organisateurs lors d'une conférence de presse, tenue le jeudi 25 mai 2023 au sein de l'école culturelle.

Selon la directrice et programmatrice du festival KIFIFE, Laurentine Bayala, 18 films d'animation, de fiction et des documentaires ont été programmés.

En marge des projections des films de cinéastes burkinabè, malien, sénégalais et congolais, il sera également pendant trois jours, a-t-elle ajouté, question d'ateliers artistiques afin de favoriser un apprentissage et un maniement plus approfondi du cinéma.

Les festivaliers (des élèves du Village-Opéra et des écoles environnantes) apprendront l'image, la vidéo et le jeu d'acteur sous la direction de la comédienne Eudoxie Gnoulla.

Les autres formations, concernant le Pocket film et les techniques de peinture et d'animation 2D, seront assurées par le réalisateur-monteur Ismaël Tall et le peintre Fidèle Kabré.

Pour le directeur du Village-Opéra et membre du comité d'organisation, Abdoulaye Ouédraogo, le festival a pour but d'initier la jeunesse burkinabè au cinéma en permettant aux enfants de devenir de bons cinéphiles.

Imaginé par l'artiste allemand décédé Christoph Schlingensief et concrétisé par le célèbre architecte Francis Kéré, le Village-Opéra est une école originale où sont dispensés des cours classiques et des cours artistiques.