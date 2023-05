Sénégal: Vers une convention de partenariat entre l'UASZ et l'UCAK de Touba

Touba — L'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) entend nouer une convention de partenariat avec l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba (centre), a indiqué, dimanche, son recteur, Pr Mamadou Badji.

"En venant ici, nous voulons aussi nouer un partenariat pour voir dans quelles mesures nous pouvons développer des domaines de collaboration qui peuvent être aussi bien l'agriculture, en ce qui nous concerne. Il y a l'agroforesterie et tout ce qui touche à la santé. Pourquoi la convention, c'est pour que nous puissions avoir un cadre formel de collaboration. Cadre dans lequel nous allons essayer de voir quels sont les axes prioritaires et comment nous allons les développer au cours des cinq prochaines années", a t-l déclaré.

Le Professeur Mamadou Badji, recteur de l'UASZ, en visite dimanche après-midi au Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation (CCAK-EF), s'entretenait avec l'APS, en marge d'une séance de travail, qui s'est déroulée à la salle de réunion dudit complexe. Il était accompagné d'une forte délégation de l'UASZ.

"Mes impressions sont celles d'un enseignant-chercheur qui découvre une institution qui se met en place, qui a vocation à assurer la formation et la recherche mais en axant ses priorités sur les métiers du moment et donc la formation professionnelle. Cela me paraît une excellente chose puisque les universités classiques n'ont pas suivi le même cheminement que ceux qui inspirent cette université. Et par conséquent, je pense que ça va être une source d'inspiration pour nous", a-t-il ajouté soulignant que cette convention va permettre aux deux institutions de pouvoir bâtir un partenariat sur la base d'un certain nombre d'actions.

La séance de travail a été précédée d'une série de présentations des deux institutions.

Un partenariat »solide et fécond »

Serigne Ahmadou Badawi Mbacké, président du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation (CCAK-EF), s'est réjoui de voir les deux institutions nouer un partenariat »fécond ».

"Je me réjouis de l'intérêt particulier que vous portez à notre institution et vous affirmez toute ma disponibilité à nouer un partenariat solide et fécond bénéfique pour tous entre le CCAK et l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ)", a t-il déclaré.

Selon le président du CCAK-EF, par ailleurs fils du deuxième Khalife général des mourides, l'Université Assane Seck de Ziguinchor (UASZ) est »une source d'inspiration ».

"En effet, l'Université Assane Seck que vous dirigez et qui a ouvert ses portes en 2007, a fait ses preuves dans le giron universitaire et s'impose comme une université de référence. L'Université Assane Seck s'est inscrite dans les traditions académiques et constitue à n'en point douter une source d'inspiration de la quête de l'excellence", a t-il assuré, rappelant aussi la vocation universelle du Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim de Touba.

Le Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l'éducation et la formation (CCAK-EF) - abritant l'Université Cheikh Ahmadoul Khadim (UCAK)- a été ouvert officiellement le 6 février 2023 par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, en présence du chef de l'État, Macky Sall.