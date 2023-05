Afrique: Les Karatékas sénégalais imposent leur domination aux championnats d'Afrique de la zone 2

Dakar — Le Sénégal a dominé les championnats d'Afrique de karaté de la zone 2 qui se sont tenus à Dakar, en remportant toutes les médailles d'or des épreuves du Kata (enchaînement de techniques) et du Kumite (combat conventionnel) en individuel, chez les cadets, juniors et séniors en dames et hommes, dimanche.

Les karatékas sénégalais Fallou Ndiaye, Ismaïla Barry et Ibrahima Gomis ont remporté la médaille d'or, en Kata individuel, respectivement chez les cadets, juniors et séniors. Chez les filles, Fatou Leye (cadette), Niang Ndong (junior) et Aissata Simal (sénior) sont aussi médaillées d'or dans la même épreuve.

Le Sénégal a également gagné l'or en kata équipe, chez les hommes.

La Sierra Leone a quant à elle obtenu l'or, chez les cadets.

En épreuve du kumite individuel masculin et féminin, les athlètes sénégalais se sont largement illustrés, en remportant presque toutes les médailles d'or chez les cadets et cadettes ( -47 kg, -57 kg, -61kg, +61 kg, -63 kg, +70 kg, +76 kg, -76 kg,), les juniors (hommes, dames) (-53 kg, -61 kg, -66 kg, +66 kg, -68 kg) et les séniors (hommes, dames) (-55 kg, -60 kg, -67 kg, -75 kg, -84 kg, +68 kg, +84 kg).

Le Cap-Vert, la Gambie, la Guinée, le Mali, la Mauritanie avaient pris part à la compétition.