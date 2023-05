Tunisie: Coupe de Tunisie - Finale (16h00) - EST-OB - Pour qui sonnera le glas ?

Entre un prétendant traditionnel et un outsider ambitieux, inscrire son nom en lettres d'or au palmarès de Dame Coupe n'interviendra qu'après un match référence.

En termes de trophées remportés, l'Espérance de Tunis dépasse de loin son rival du jour, l'Olympique de Béjà. L'EST a raflé 15 trophées de Coupe de Tunisie. L'OB n'en a remporté que deux.

Mais, entre un prétendant traditionnel et un outsider ambitieux, inscrire son nom en lettres d'or au palmarès de Dame Coupe n'interviendra qu'après un match référence. Car Dame Coupe est si capricieuse qu'elle ne répond pas à la logique des statistiques.

Pour les Espérantistes, comme pour les Béjaois, ce trophée de la Coupe de Tunisie a un goût particulier à une période critique que traversent les deux finalistes. Eliminée de la Ligue des champions au stade des demi-finales, l'Espérance a failli plonger dans une crise qui lui aurait été fatale. Le retour de Mouîne Chaâbani, une semaine seulement après le départ de Nabil Maâloul, a quelque peu sauvé les meubles. En tout cas, le fameux choc psychologique a opéré et l'écrasante victoire obtenue mardi dernier devant l'US Tataouine est venue à point nommé, redonnant de l'espoir et boostant le moral des joueurs en prévision de la finale de cet après-midi.

Pour le revenant Mouîne Chaâbani, la consécration en Coupe de Tunisie signerait son retour par la grande porte et ferait taire ses détracteurs, ceux qui s'opposent à son retour à la tête de l'équipe. C'est aussi un titre qui échappe à l'EST depuis trois ans. Une finale perdue devant l'USM du temps où Chaâbani était aux commandes

Pour l'OB, atteindre la finale de la Coupe de Tunisie est déjà une jolie performance quand on sait que le dernier trophée remporté par l'équipe remonte à l'année 2010, soit il y a 13 ans. De plus, on ne peut pas dire que son parcours en championnat, dans les play-offs en tout cas, soit une réussite.

Quelle que soit la durée de l'attente, Espérantistes et Béjaois ont un objectif commun : remporter un trophée qui leur échappe depuis des années et sauver leur saison. Car, pour les uns comme pour les autres, s'ils ont leur destin entre les mains cet après-midi même s'ils doivent faire preuve d'abattage, on ne peut pas dire autant pour la suite du parcours en championnat. Autant se battre cet après-midi et sauver la saison par l'octroi d'un titre.

Avec les moyens du bord...

Mouîne Chaâbani a repris en main les destinées de l'équipe «sang et or» alors qu'elle n'est pas au meilleur de sa forme. Un effectif lourdement amoindri pour cause de blessures et de suspensions. Yassine Meriah et Moaâtaz Zaddem sont suspendus. En ce qui concerne les blessures, si on attribue au coach des déclarations faisant état de fin de saison pour Ben Chérifia, Chaâlali et El Houni, les dernières nouvelles en provenance du Parc B mettent un petit espoir de voir Hamdou El Houni participer à cette finale, lui qui suit un programme spécifique de remise en condition physique. Moez Ben Chérifia ne serait pas débarrassé des douleurs, lui qui suit aussi un programme spécifique de remise en forme. Pour Ghaïlane Chaâlali, on ne veut pas prendre de risque.

Bref, le flou persiste quant à l'état de santé de ce trio, mais une chose est sûre : le staff technique ne prendra pas de risque quant à la santé des blessés et fera avec les moyens du bord. Ceci dit, la dernière séance d'entraînement de l'équipe s'est déroulée hier au Parc B à huis clos.

Ambiance des grands jours

Depuis la qualification en finale de la Coupe de Tunisie, le 12 avril dernier au détriment du CA, c'est l'ambiance des grands jours à Béja. Le Tout-Béja vit au rythme de cette finale de la Coupe de Tunisie et les supporters croient dur comme fer en la capacité de leur équipe fanion de la remporter.

Et pour assurer les conditions optimales de réussite, l'équipe est entrée en mini-stage à Sousse depuis mercredi. La veille, les supporters ont été invités à aller encourager l'équipe à l'occasion de la dernière séance d'entraînement qui s'est déroulée au Stade Boujemaa-Kmiti.

Contrairement à son adversaire du jour, l'Olympique de Béja peut compter sur ses joueurs-cadres, exception faite d'Ousmane Coumbassa, expulsé contre l'ESS.

Alors pour qui sonnera le glas tout à l'heure ? Difficile à dire, car en finale de Coupe, les pronostics sont souvent interdits.