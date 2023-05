Tunisie: Ligue 1 - Play-off - 8e journée CSS-ESS (1-1) - A chacun sa mi-temps

Etoilés et Clubistes Sfaxiens auraient pu prétendre à la victoire.

Stade Taieb-Mhiri. Temps estival. Public nombreux. Pelouse verdoyante : Club Sportif Sfaxien-Etoile Sportive du Sahel (1-1). Buts de Hamza Jelassi (41') et Hussein Ali (83'). Avertissements : Youssef Abdelli et Hamrouni.

Arbitre central : Khaled Alturais (Arabie Saoudite) assisté de Hisham Al Refai et Fayçal Al Qahtani. Quatrième arbitre : Mamdouh Al Shadan. Commissaire de match : Riadh Herzi. Arbitres VAR : Abdallah Al Shehri et Abdulrahman Al Shamari (Arabie Saoudite).

CSS : Aymen Dahmene, Oussema Bahri, Alaa Ghram, Mohamed Amine Hamrouni, Mohamed Salah Mhadhebi, Moussa Balla Konté, Chadi Hammami, Naby Camara, Ismail Diakité, Achraf Habbassi, Mohamed Kanté.

ESS : Ali Jmal, Slah Ghedamsi, Houssem Ben Ali, Jasser Khemiri, Sidibé Soumaila, Jacques Mbé, Hamza Jelassi, Oussema Abid, Youssef Abdelli, Assil Jaziri (Boutmene), Yassine Chamakhi.

La deuxième étape du play-off a débuté hier avec l'affiche entre le leader étoilé et le CSS qui reste un adversaire redoutable, en dépit d'un retard à l'allumage à ce stade précis du championnat, sans oublier qu'il a, à peu de chose près, été presque « repêché » en fin de warm-up de la phase 1 de la compétition. Bref, au Taieb-Mhiri, hier, l'Etoile a croisé des Sfaxiens avides de victoire et de repositionnement au classement surtout. La donne était donc on ne peut plus claire avant cette opposition de styles, symbole d'une rivalité entre deux grandes écoles du football tunisien.

En terrain hostile, forcément, l'ESS avait pour objectif de creuser l'écart avant de rencontrer ses autres concurrents-poursuivants, alors que le CSS ne pouvait quant à lui plus se permettre de griller de joker, s'il veut se mêler à la course aux places d'accessit. Et avant d'affronter Al Hilal Omdurman en Coupe arabe (match qui pourrait de nouveau être reporté en raison de la situation au Soudan), le CSS savait pertinemment que seul un succès face au leader lui permettrait de faire coup double : freiner les ardeurs de l'Etoile et surtout prendre le bon wagon, celui qui mène aux hautes sphères.

Sur ce, le tableau ainsi brossé ne laissait donc planer aucun doute sur les intentions des uns et des autres, et le choc de cette journée s'annonçait forcément « chargé » en émotions pour un CSS récemment freiné par l'USM au Mhriri, après avoir auparavant cartonné l'UST, et autant pour le leader, tenu en échec à Béja, après avoir antérieurement disposé de l'USBG et du dauphin clubiste.

Passons maintenant en revue le déroulé de ce grand format. La rencontre débute sans round d'observation, avec deux équipes qui « touchent du bois » à tour de rôle ! Côté ESS, Chamakhi, absent jusque-là, depuis qu'il a revêtu la tunique de l'Etoile, semble quelque peu renaître depuis l'intronisation de Faouzi Benzarti. Trop d'arrêts de jeu en ce début de match alors que les deux équipes tenaient le rythme, n'est-ce pas l'arbitre ! 30' de jeu et rien à signaler, mise à part une entame de match en trombe des deux côtés. 41', tournant du match. D'une balle arrêtée, Hamza Jelassi débloque le résultat.

La minute qui suit, Habbassi rate l'égalisation et on en restera là pour ce premier half où le jeu dur a été trop présent, surtout envers Sidibé Soumaila de la part de Chadi Hammami qui méritait un carton rouge sans hésitation. De retour de pause, Chamakhi exécute lamentablement un coup franc. 59', 2e tournant du match, Sidibié laisse trainer son bras et le penalty décrété est quelque peu sévère. Plus de 7 minutes d'arrêt de jeu avant que Kanté ne s'avance pour exécuter la sentence et voit sa frappe rebondir sur le poteau. Le CSS n'y arrive pas.

Plus que quelques temps à tenir pour l'Etoile et c'est là que Jacques Mbé se montre intransigeant au coeur du jeu. 78', l'ESS résiste mais pas seulement. Le CSS, à son tour, n'abdique pas et se rue devant. 83', ce qui devait arriver arriva. Hussein Ali égalise, en deux temps, suite à une balle arrêtée et délivre le CSS. Les locaux reprennent confiance après l'égalisation alors que l'ESS accuse quelque peu le coup. Le match s'achève sur un tir non cadré de Abid. Le nul est frustrant pour les deux équipes.