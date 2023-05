Afrique: Mondial U20 - 3e journée - (18h00) Stade Estadio Malvinas Argentinas Mendonza - Tunisie-Uruguay : A 90 minutes du bonheur

Ce soir, la Tunisie a rendez-vous avec l'histoire. Passer au second tour dépendra forcément de la capacité des Aiglons à sortir le grand jeu face à la Celeste.

Les Aigles de Carthage juniors seront aujourd'hui devant une très belle opportunité pour écrire une belle page dans ce Mondial argentin et passer au second tour. Ils sont à la troisième place de leur groupe avec 3 points et un goal différence + 2 (3 buts marqués contre 1 encaissé). Leur adversaire du jour, l'Uruguay, a le même nombre de points en deux matches (victoire sur l'Irak par 4 à 0 et défaite face à l'Angleterre par 3 à 2), mais son goal différence + 3 (6 buts marqués contre 3 encaissés) lui donne une avance au classement général sur la Tunisie en cas d'égalité.

Un nul suffit aujourd'hui aux Uruguayens pour terminer deuxièmes du groupe. Par contre, le partage des points maintiendra notre team national à la troisième place et le qualifiera d'office pour le 2e tour comme l'un des 4 meilleurs troisièmes parmi les 6 qui auront leur ticket pour la deuxième phase. Une défaite contre l'Uruguay condamnera les Tunisiens à attendre les résultats des autres groupes pour savoir si avec 3 points il sera suffisant pour être dans le groupe des quatre meilleurs troisièmes dans les 6 groupes.

Pour les Aigles de Carthage, l'idéal sera donc de gagner et de s'octroyer la deuxième place, ce qui sera un très beau premier exploit dans cette première phase éliminatoire. Le strict minimum sera pour eux de décrocher le point du nul et de terminer troisièmes avec 4 points et d'assurer leur qualification.

Jouer pour gagner

La question qui se pose concerne la meilleure approche de ce match important contre l'Uruguay pour obtenir, haut la main, une qualification pour le 2e tour qui sera une première glorieuse pour le football tunisien en Coupe du monde. La décision appartiendra au sélectionneur Montasser Louhichi. L'Uruguay, avec 6 buts marqués, est une équipe à respecter et à redouter sur le plan offensif.

Devant la nécessité de prendre en compte ce paramètre important pour une bonne approche de ce match, tout laisse penser que le sélectionneur des Aigles de Carthage optera à nouveau pour le système qui privilégie la sécurité défensive et le jeu en contres. Avec un retour inéluctable à une défense centrale à trois et deux latéraux qui font le boulot défensif et apportent le surnombre et le soutien en phase de transition défense-attaque. La meilleure formule serait alors celle adoptée en fin de match, après les deux buts marqués, contre l'Irak.

C'est-à-dire Mahmoud Ghorbel et Karim El Abed sur les côtés et le trio Raed Bouchniba-Ali Saoudi-Ghaith Ouahabi comme axiaux. Mahmoud Ghorbel a montré qu'il mérite sa place dans le onze de départ avec sa puissance physique comme défenseur efficace dans les duels et le marquage, et aussi avec ses qualités de joueur de contre. Avec cette formule, on aura ainsi droit à un bloc en béton, positionné assez bas, solide et compact, limitant au maximum les espaces à ses adversaires et mettant tous les atouts pour neutraliser la toute puissante armada offensive de l'Uruguay, et enfin procéder à des assauts rageurs même sporadiques.

La meilleure formule du milieu de terrain ne pourra être dans ce schéma prévisible que le trio Sami Chouchane-Mohamed Wael Derbali-Chaim Djebali. Trois joueurs incontournables qui ont le statut de titulaires dans toute stratégie de jeu. En pointe, il y aura à coup sûr Youssef Snana d'entrée et Mohamed Dhaoui s'il est bien rétabli après sa sortie suite à une blessure face à l'Irak. Dans le cas contraire, c'est Jibril Othman qui sera sollicité comme deuxième fer de lance de l'attaque tunisienne qui sera appelée à profiter des opportunités et des situations de marquer pour assurer la victoire.

Ce qui est sûr, c'est que les Uruguayens ne sont pas acculés à tout donner. Un nul leur suffit pour ne pas lâcher leur deuxième place. C'est à Montasser Louhichi et à ses protégés de faire le jeu et de prendre l'initiative pour convoiter les 3 points et, au pire des cas, obtenir le point du nul qui leur assurera la qualification.