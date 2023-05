Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi - « Mon ambition est d'industrialiser mon pays, le développer »

Le Président Félix-Antoine Tshisekedi a affirmé ce dimanche 28 mai que son « ambition est d'industrialiser son pays et de le développer ». Le chef de l'Etat congolais l'a dit à la presse congolaise à Shenzhen (Chine), à la fin de sa visite de quatre jours en République populaire de Chine.

Selon lui, ce développement passe par l'industrialisation.

« Je pense que la Chine peut être un bon partenaire pour nous accompagner. Il y a aussi d'autres partenaires. Mais la Chine était la plus prompte à venir. Et on ne va pas fermer la porte à un partenaire qui est disposé à nous accompagner. C'est comme ça que j'ai répondu directement répondu à cette invitation lancée par le Président Xi Jinping », a expliqué Félix-Antoine Thisekedi.

Pour lui, ce développement passe aussi par l'implantation en RDC, d'industries de transformation des matières premières produites au pays :

« L'industrialisation est pour moi importante parce que c'est par là que le développement arrive. L'industrialisation commence par la transformation ou la création de la richesse chez nous. La création de chaines de valeur des produits extraits en RDC, doit se faire en RDC. Ça va créer des richesses et des emplois et ça sera bénéfique à notre économie. C'est ça mon rêve, c'est ça mon voeu. Et je suis prêt à tout pour y arriver ».