Maroc: Marakech abrite la première édition du Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates

Marrakech — Les représentants de 35 pays ont pris part ce lundi, à Marakech (Maroc), à l'ouverture de la première édition du Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates à l'initiative du groupe Socialiste (Opposition Ittihadya) à la Chambre des représentants du royaume chérifien, a constaté l'APS.

La rencontre organisée en collaboration avec la jeunesse Ittihadya et le reseau Mena-Latina se tient jsqu'au 31 mai.

Créé en 2019, le forum se veut un espace ouvert aux jeunes socialistes et sociaux démocrates du monde entier. Son objectif est de réfléchir ensemble, dans le cadre de valeurs partagées et d'acquis réalisés, à des solutions pour que les politiques publiques soient plus inclusives afin de préserver les ressources de la planète

"Le but du forum est de contribuer à renforcer le réseaux des jeunes parlementaires pour leur permettre d'exercer pleinement leur rôle politique en tenant compte des nouveaux défis auxquels nous sommes tous confrontés, et en s'inscrivant dans les dynamiques internationales", a expliqué le président du Groupe Socialiste à la Chambre des représentants du Maroc, Abderrahim Chahid.

Il a ajouté que la rencontre »permettra d'ouvrir un espace de communication, de discussion, d'échange et de coordination entre les jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates de différents pays".

Selon lui, la crise sanitaire qui a secoué le monde a révélé le manque de solidarité entre les Etats et »l'émergence, dit-il, d'une concurrence dont la devise était la survie des plus forts économiquement et les plus autosuffisants et indépendants, alors que la situation des régimes et des sociétés faibles s'est aggravée ».

Il a rappelé qu'en 2022, les Nations Unies ont révélé qu'en Afrique, environ 30 millions de personnes sont tombées dans l'extrême pauvreté à cause de l'épidémie. " La Covid-19 a augmenté la proportion de la population souffrant de la faim et de l'insécurité alimentaire qui prévaut en Afrique depuis 2014", a déploré Abderrahim Chahid.

Selon lui, »à une époque où de nombreux pays cherchent à sortir de ces crises et à trouver des solutions (...), il existe d'autres forces qui cherchent à déstabiliser et à diviser les pays, à propager la haine et la violence et à alimenter les sources de conflit ».

»Notre objectif est de faire progresser le développement économique, social et humain, de s'engager dans une dynamique internationale visant à instaurer la paix, lutter contre le terrorisme et l'extrémisme, d'oeuvrer pour limiter les effets du changement climatique, préserver les ressources naturelles, promouvoir les énergies alternatives vertes et de réaliser des gains dans le domaine des droits de l'homme et de la démocratie », a-t-il fait savoir.