Angola: L'Exécutif parie sur l'électrification du sud et de l'est du pays

Luanda — Six millions d'Angolais dans les régions du sud et de l'est auront accès au courant électrique durant les cinq prochaines années dans le cadre du plan stratégique de l'Exécutif pour l'électrification du pays.

À cette fin, le secteur s'est engagé à interconnecter les régions du centre et du sud via les provinces de Huambo et Huíla (Lubango) et l'est, via la centrale hydroélectrique de Capanda, située dans la province de Malanje, en tenant compte du surplus de production d'électricité. (5,6 mille mégawatts).

Pour le projet à l'est, en particulier, selon les données du ministère de l'Énergie et de l'Eau (MINEA), une ligne a été mobilisée qui permettra de couvrir les trois provinces de l'est, à savoir Lunda Norte, Lunda Sul et Moxico, y compris les provinces de Bié et de Malanje.

Pour l'électrification de la partie sud, qui comprend Namibe, Huíla et Cuando Cubango, un investissement est sur le point d'être approuvé, selon le ministre de l'Énergie et de l'Eau, João Baptista Borges.

"L'important maintenant est de porter la production d'électricité au sud et à l'est du pays, où le diesel est encore utilisé pour la production d'énergie", a déclaré João Baptista Borges.

Outre l'accent mis sur l'électrification de ces régions du pays, en général, le MINEA prévoit que d'ici 2025, la moitié de la population angolaise ait accès à l'électricité.