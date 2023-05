Afrique: Yanga compte sur le soutien de ses supporters pour prendre l'avantage sur l'USM Alger

A 24 heures du choc épique contre l'USM Alger, en match aller de la finale de la Coupe de la Confédération TotalEnergies de la CAF, les hôtes des Young Africans (Yanga) ont annoncé que le stade national Benjamin Mkapa de Dar Es Salaam, d'une capacité de 60 000 places fera son plein d'oeuf. Le club ougandais compte s'appuyer sur ce soutien massif de ses fans pour négocier un solide avantage au match aller contre les Algériens.

Contrairement à Alger qui dispute sa deuxième finale continentale après avoir joué le match ultime de la Ligue des champions TotalEnergies de la CAF en 2015, Yanga dispute sa toute première finale et espère que la puissance du 12e homme pourra les aider à valider cette première étape décisive.

«Nous voulons tirer le meilleur parti de notre avantage à domicile et gagner le match ici. Nous sommes heureux que les supporters aient acheté des billets en nombre et leurs encouragements depuis les tribunes nous pousseront vers le succès », a déclaré l'entraîneur Nasreddine Nabbi.

Ses sentiments sont partagés par le vice-capitaine Dickson Job, qui a demandé aux fans de rester calmes, assurant qu'ils ont bien les moyens d'aller chercher cette victoire décisive.

"Nos fans et le peuple tanzanien ne devraient pas s'inquiéter. Ils devraient venir au stade dimanche en nombre et nous encourager. En tant que joueurs, nous sommes préparés et prêts à nous battre pour eux et à leur donner de la joie à la fin du match », a déclaré le défenseur.

L'entraîneur Nabbi assure que l'équipe s'est bien préparée pour le match et est prête à aller conclure ce parcours historique.

« Nous avons divisé notre préparation en trois parties ; la première a été axée sur la préparation physique des joueurs, la seconde a consisté à étudier l'adversaire et connaître ses forces et ses faiblesses et la troisième est de mettre en place un bon plan pour gagner ce match. Nous avons bien fait cela et nous sommes prêts », a noté l'entraîneur.

Il sera privé des services du milieu de terrain Khalid Aucho, qui est suspendu pour le match. Mais le tacticien estime qu'ils ont suffisamment de ressources pour limiter l'impact de son absence sur le jeu de l'équipe. L'international ougandais a été une des figures clés de Yanga dans sa course à la finale, et son absence devrait obliger le technicien à revoir son dispositif.

Alors qu'Aucho leur manquera, les Young Africans pourraient s'appuyer sur leur attaquant congolais Fiston Mayele. Il a été impliqué sur neuf buts en 10 matchs. Il a inscrit six buts et délivré trois passes décisives.

"Nous avons la chance d'avoir Fiston dans l'équipe. Il est l'un des meilleurs attaquants du continent en ce moment. Son expérience et celle des autres joueurs vont vraiment nous aider dans le match », a déclaré le tacticien.

L'entraîneur des Yanga admet qu'il s'attend à un match difficile contre le club d'Alger. Il redoute notamment un collectif de grande qualité, notant qu'ils ne viendront pas en promenade de santé à Dar Es Salaam.

Le vice-capitaine Job partage les mêmes sentiments. « Nous savons que ce sera difficile. Mais les entraîneurs nous ont donné leur plan et ce qu'ils s'attendent à faire sur le terrain. Ce qui nous reste maintenant, c'est à nous, joueurs, d'entrer sur le terrain et de nous battre pour obtenir un bon résultat », indique-t-il.