Afrique: Coupe CAF / Abdelhak Benchikha - « Nous allons essayer d'être au niveau de l'événement »

L'entraîneur de l'USM Alger, Abdelhak Benchikha, s'est montré confiant en conférence de presse, à 24 heures de la manche aller de la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF contre les Young Africans, au Benjamin Mkapa Stadium à Dar es Salaam.

Le coach de l'USM Alger annonce que son équipe ne changera pas son système de jeu ce dimanche 28 mai 2023, à l'occasion de la manche aller de la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF, prévue au Benjamin Mkapa Stadium à Dar es Salaam face aux Young Africans. Confiant, il ne s'inquiète pas des conditions climatiques qui pourraient être défavorables à son équipe.

« Ce qui compte pour nous, c'est de nous préparer au jeu, de nous concentrer sur le potentiel et la force de mon équipe, après quoi nous essaierons de chercher les forces et les faiblesses de l'adversaire... Nous essaierons de ne pas quitter les espaces, de garder le ballon, jouer au football, compter sur l'attaque et ne pas rester derrière. Nous sommes venus jouer au football et nous allons jouer comme nous l'avons fait en Algérie», a-t-il indiqué en conférence de presse d'avant-match.

L'entraîneur algérien ajoute : « Nous sommes une équipe qui aime jouer, et nous allons essayer d'être au niveau de l'événement, et s'il y a la chaleur ou pas, c'est un match de finale. Nous allons préparer nos joueurs sur le plan psychologique et de manière sérieuse »

Abdelhak Benchikha a reconnu les qualités de l'équipe des Young Africans, mais a souligné la nécessité de se concentrer sur toute l'équipe dans son ensemble, et pas seulement sur certaines de ses individualités.

« Fiston (Mayele) est un bon attaquant mais il n'est pas le seul joueur dans les rangs des Young Africans. Ils ont plusieurs bons joueurs, ils sont rapides... Aucune attention particulière ne devrait être accordée à un joueur, car le risque peut provenir de n'importe quel côté. »

Le coup d'envoi de la première manche de cette finale de la Coupe de la Confédération de la CAF entre les Young Africans et l'USM Alger sera donné ce dimanche 28 mai 2023, à 13h00 GMT