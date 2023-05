Mali: Message publié à l'occasion de la Journée Internationale des Casques Bleus des Nations Unies - Le 29 mai 2023

Les soldats de la paix des Nations Unies sont au cœur de notre engagement en faveur d'un monde plus pacifique. Depuis 75 ans, ils aident des personnes et des populations secouées par des conflits et des bouleversements dans le monde entier.

En cette Journée internationale des Casques bleus des Nations Unies, nous honorons leurs contributions extraordinaires à la paix et à la sécurité internationales.

Depuis 1948, plus de 2 millions de soldats de la paix ont servi dans 71 missions, aidant les pays à parcourir le chemin difficile menant de la guerre à la paix.

Ils jouent également un rôle essentiel dans la protection des civils pris dans le chaos de ces conflits meurtriers, apportant une lueur d'espoir et une aide dans les contextes les plus dangereux qui soient.

En accomplissant ce travail fondamental, de nombreux Casques bleus ont payé le prix ultime. Ils sont plus de 4 200 à avoir perdu la vie en servant sous le drapeau des Nations Unies. Nous exprimons notre sympathie et notre solidarité à leurs familles, leurs amis et leurs collègues. Leur dévouement désintéressé à la cause de la paix nous inspirera à jamais.

Aujourd'hui, plus de 87 000 soldats de la paix, originaires de 125 pays, participent à 12 opérations. Ils se heurtent à des tensions et des divisions mondiales croissantes, à des processus de paix qui stagnent et à des conflits de plus en plus complexes.

Malgré ces obstacles, les Casques bleus persévèrent, en travaillant avec un large éventail de partenaires.

Pour les personnes vivant sous la menace d'un conflit, nos équipes de soldats de la paix représentent l'espoir.

Comme les Casques bleus soutiennent l'humanité, nous devons toujours les soutenir et leur rendre hommage.