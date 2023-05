Togo: Les volontaires de la Kara renforcent leurs capacités

Au Togo, le phénomène des changements climatiques accentue la dégradation des terres et favorise la récurrence des risques de catastrophes naturelles d'origine hydrométéorologique marquées par les inondations, les vents violents, glissements de terrain, d'érosion côtière, etc...

A ces aléas s'ajoutent les catastrophes d'origine anthropique, les menaces salafistes, telles que les incendies, les feux de brousse, etc. La Croix-Rouge Togolaise (CRT) ayant pour mission de prévenir, d'atténuer les souffrances et d'améliorer les conditions de vie des populations les plus vulnérables, en toute impartialité tout en faisant valoir davantage son rôle d'auxiliaire des pouvoirs publics » veut atteindre à ses objectifs ; ainsi elle a développé un ensemble de programmes/projets au profit des communautés avec le soutien de ses partenaires tout en menant également des opérations de secours et d'assistance ponctuelles dans les situations d'urgence.

Tirant leçons des expériences de la gestion de ces différentes situations d'urgence, particulièrement les inondations, la Croix-Rouge Togolaise, consciente de la nécessité d'améliorer les capacités de préparation et de réponse de la société nationale, a initié en partenariat avec les Sociétés Nationales Participantes, des projets dans le domaine de la gestion des risques liés à l'inondation et autre, surtout le Système d'Alerte Précoce (SAP) dans certaines localités riveraines des cours d'eau qui portent ces fruits.

Cependant, face aux enjeux humanitaires qui se multiplient avec l'éclosion de nouvelles zones à risques, et de nouveaux facteurs de risque telle que la menace salafiste, il devient indispensable de créer les conditions devant permettre aux différents réseaux de volontaires de la CRT de travailler, promptement, efficacement et en toute sécurité. La CRT s'est dotée de différentes catégories de volontaires et de réseaux de volontaires. Ces différentes catégories de volontaire sont formées sur divers thématiques : secours, paludisme, club de mères, gestion des catastrophes.

C'est dans ce cadre que la CRT avec l'appui de la Fédération Internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont organisé des sessions de formation intégrée en gestion des catastrophes en général des différentes catégories de volontaire formés afin de bien renforcer leurs capacités les 22 et 23 mai passé à Kara (Kozah) et à Guérin-Kouka (Dankpen). Il s'agissait de renforcer les capacités des volontaires dans le but à termes de constituer des équipes communales de gestion des catastrophes dans leurs différentes communautés.