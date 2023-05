Afrique: Abdelhak Benchikha - 'Rien n'est joué, nous partons en Algérie à 50-50%'

L'entraîneur de l'USM Alger, Abdelhak Benchikha , a salué la victoire de son équipe (2-1) sur les Young Africans au Benjamin Mkapa Stadium de Dar Es Salaam, à l'occasion de la manche aller de la finale de la Coupe de la Confédération TotalEnergies de la CAF.

Il estime cependant que rien n'est encore gagné pour son équipe qui accueille la manche retour le samedi 3 juin 2023 au Stade du 5 juillet à Alger.

L'entraîneur algérien pense que son équipe a fait un match parfait au stade Benjamin Mkapa à Dar es Salaam. Il se dit satisfait de ce que ses joueurs ont présenté tout au long de cette première manche déterminante de la finale de la Coupe de la Confédération TotalEnergies de la CAF. "Nous sommes très heureux après avoir obtenu ce résultat positif pour nous. Nous avons réalisé un match héroïque et une première mi-temps parfaite. Et en seconde mi-temps, nous nous sommes bien débrouillés. C'était difficile pour nous au sol après la pluie, mais nos joueurs ont fait un gros match, et ils auraient pu marquer d'autres buts.", a-t-il déclaré en conférence de presse d'après-match.

L'entraîneur de l'USM Alger félicite par ailleurs la discipline tactique qui a caractérisé le jeu de son équipe d'un bout à l'autre de la partie. "Nous avons fait un jeu parfait, de haut niveau, à la fois du côté tactique et même en ce qui concerne le positionnement des joueurs en attaque et en défense. Nous n'avons pas laissé de place aux joueurs de l'équipe adverse comme Kennedy Musonda, Aziz Ki et Fiston Mayele", a-t-il déclaré.

Abdelhak Benchikha poursuit: "Notre positionnement était bon et la communication était bonne entre les défenseurs et les milieux de terrain. La deuxième mi-temps était difficile pour nous, l'adversaire était bonne et je remercie donc nos joueurs pour le match qu'ils ont fait, et je suis heureux du résultat obtenu."

L'entraîneur algérien a cependant souligné la nécessité pour ses joueurs de rester concentrés en prévision de la deuxième étape.

"Rien n'est joué, nous partons en Algérie à 50-50. L'équipe des Young Africans n'aura rien à perdre, elle va venir, elle va jouer, les données vont changer et nous devons rester concentrés. Je suis entraîneur et j'ai eu des expériences similaires. Il est vrai que nous avons fait un petit pas dans la première étape, mais je sais comment les choses se font et je ne veux pas perdre d'idées et de concentration.", a-t-il recommandé.

La deuxième étape de la finale de la Coupe de la Confédération TotalEnergies de la CAF se jouera le samedi 3 juin 2023, au Stade olympique du 5 juillet à Alger.