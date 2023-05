Burkina Faso: 36e Coupe du Faso - L'EFO s'offre un 14e trophée

L'Etoile filante de Ouagadougou (EFO) a remporté, le dimanche 28 mai 2023 ,la 36e édition de la Coupe du Faso en battant au stade municipal Issoufou- Joseph -Conombo, Salitas FC, par le score sans appel de 3 buts à 0. La Reine des stades , club le plus titré de l'histoire de la Coupe du Faso, place dans ses armoires son 14e trophée.

Dame Coupe du Faso et l'EFO filent le parfait amour depuis 1987. C'est bien le cas de le dire puisque ce dimanche 28 mai 2023, elle l'a une fois de plus démontré en remportant devant Salitas FC, le 14e trophée de son histoire. Pourtant mal à l'aise en championnat, l'EFO a brillé de tout son éclat en Coupe du Faso. Une surprise puisqu'elle a longuement lutté cette saison pour se maintenir dans l'élite.

Face à Salitas, en finale, elle a encore montré toute sa classe. Après avoir su contenir les assauts répétés des Colombes de Ouaga 2000 à l'entame de la partie jusqu'à la pause, l'EFO a sorti son artillerie lourde en seconde période pour étouffer son adversaire. L'attaquant droit des Stellistes, Honoré Camille Yé, par deux fois, a su faire la différence. Après avoir baladé la défense des Colombes, le sérial buteur étoilé a bien croisé sa frappe entre les jambes du gardien de but de Salitas ,Sibiri Paul Kagambèga (49e).

Ange Cyriaque Ouédraogo (67e) va doubler la mise sur un coup franc bien enroulé qui est allé se loger dans la lucarne droite du portier des Colombes. Honoré Camille Yé est revenu pour tripler la mise, son doublé de la soirée (80e) qui enterre défensivement les espoirs de Salitas. La messe est dite. Les Colombes ont du plomb dans les ailes malgré les entrées de leur dépositaire de jeu Ali Vital Ouédraogo et le virevoltant Saabane Kaboré.

L'équipe dauphine de l'AS Douanes en Ligue 1 cette saison a été méconnaissable sur tous les plans en seconde période. Elle était en dessous de son niveau et manquait de répondant. Ni le meilleur buteur de la saison l'Ivoirien Salif Bagaté, ni le Sénégalais Badji Pape Insa n'ont fait le poids face à la détermination des Stellistes. Le capitaine Souleymane Kouanda et ses coéquipiers laissent ainsi filer leur grand objectif : disputer la campagne africaine l'an prochain.

Son coach adjoint, Ambass Ouédraogo ,n'en revient pas. D'un ton tremblotant, il rassure que son équipe se remettra au travail pour les compétitions à venir. C'est l'EFO qui défendra donc les couleurs du Burkina Faso en Coupe de la Confédération CAF.

Samuel Eto'o en Guest-star

Le Président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré ,a assisté à la rencontre. C'est lui qui a donné le coup d'envoi de la partie.

Même s'il ne s'est pas exprimé (avant et après le match), il a reçu des ovations bien nourries du bouillant et nombreux public du stade municipal. De son entrée au stade au coup d'envoi du match en passant par les salutations d'usage des deux équipes, le public sorti massivement n'a cessé d'acclamer le président de la Transition en scandant des « IB, IB, IB.. ».

Ce sont des applaudissements qui l'ont accompagné jusqu'à son fauteuil. Mais avant que le chef de l'Etat n'arrive, c'est le président de la Fédération camerounaise de football (FECAFOOT) et icône du football africain et mondial, Samuel Eto'o Fils, qui a eu les faveurs du public. L'ancien sociétaire du FC Barcelone (Espagne), invité par son homologue burkinabè, Lazare Banssé, a remis le prix du meilleur joueur AJSB du mois de mai à Salif Bagaté (Salitas FC) et a fait un tour du stade pour un bain de foule. Ces personnalités ont sans doute galvanisé les 22 acteurs sur la pelouse qui ont livré dans l'ensemble une finale d'un bon niveau.

L'EFO a été plus efficace que Salitas FC devant les buts. Pour sa victoire, les Stellistes empochent la somme de 10 millions FCFA, repartent avec le trophée, plus 40 médailles d'or et un jeu de maillots. Ils laissent 7,5 millions, 40 médailles et un jeu de maillots à son challenger, Salitas. C'est l'AS Douanes qui a remporté la médaille de bronze (3e place) vendredi dernier en battant aux tirs au but l'AS Police par 7 à 6. En plus de la médaille de bronze, les Gabelous ont empoché la somme de 5 millions F CFA. L'AS Police, classée 4e, s'en sort avec 2,5 millions.