Afrique de l'Ouest: Accessibilité aux Engrais - Les réformes et financements nécessaires au coeur d'une réunion à Lomé

Les pays membres de la Communauté économique des États d'Afrique de l'ouest (Cedeao) travaillent à mettre à la disposition du monde agricole sous-régional des engrais de qualité disponibles et accessibles pour tous.

C'est pourquoi la Commission de la Cedeao, à travers l'Agence régionale pour l'agriculture et l'alimentation (Araa-Cedeao), réunit les ministres de l'agriculture et des finances de l'Afrique de l'ouest à Lomé au Togo, les 30 et 31 mai 2023.

La rencontre devra permettre aux États membres de s'accorder sur une feuille de route commune en faveur des réformes et des investissements, selon l'information relayée par l'Agence sur son compte Twitter.

De l'étude publiée par le Centre international de développement des engrais (Ifdc) en mars 2022, il ressort qu'en 2020, le Nigeria, le Sénégal et le Mali ont respectivement produit 70 %, 25,3 % et 6,2 % des engrais de l'espace communautaire.

Toutefois, les pays de la sous-région ont importé des engrais. Le Ghana, le Mali et le Nigeria sont en tête de ce mouvement avec respectivement 26 %, 18 % et 16 %. Suivent la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Sénégal, le Togo et le Niger avec respectivement 14 %, 10 %, 9 %, 5 %, 4 % et 1 % des engrais importés.

Concernant les engrais consommés dans la zone Cedeao en 2020, l'Ifc indique que le Nigeria, le Ghana et le Mali se sont taillés la part du lion avec respectivement 38 %, 16 % et 15 %. Le reste des engrais utilisés dans la sous-région l'ont été par la Côte d'Ivoire (14 %), le Bénin (7 %), le Burkina Faso (6 %), le Sénégal (5 %), le Togo (3 %) et le Niger (1 %).