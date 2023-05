Maroc: Le PNB du Fonds d'équipement communal à 158 MDH au premier trimestre

Le produit net bancaire (PNB) du Fonds d'équipement communal (FEC) s'est établi à 158 millions de dirhams (MDH) au titre des trois premiers mois de cette année, contre 161 MDH une année auparavant.

"Le PNB s'est établi à 158 MDH au terme du T1-2023, un niveau comparable à celui enregistré à fin mars 2022, et ce, malgré un contexte difficile de resserrement des politiques monétaires ayant engendré des hausses significatives des taux d'intérêt sur les marchés national et international", indique le FEC dans un communiqué financier.

Au terme du T1-2023, les engagements de prêts ont plus que doublé par rapport au T1-2022, pour atteindre plus de 2,2 milliards de dirhams (MMDH), fait savoir la même source, notant que cette évolution significative est liée essentiellement à l'engagement de deux prêts, d'un montant total de 2 MMDH, pour le financement d'un projet stratégique d'intérêt national, visant à lutter contre le stress hydrique et à atténuer les impacts liés au changement climatique.

De leur côté, rapporte la MAP, les décaissements de prêts se sont établis à près de 1,2 MMDH au titre du T1-2023, en hausse de 74% par rapport au T1-2022, et ont contribué au financement de plusieurs projets portés par les collectivités territoriales, dont notamment la réalisation du projet stratégique précité.

Ces financements ont également porté, ajoute le communiqué, sur la réalisation de projets d'aménagements urbains et d'infrastructures routières, notamment pour le renforcement des infrastructures de base, ainsi que de projets de construction d'équipements socioculturels et sportifs.

A travers ces nouveaux financements, les créances sur la clientèle ont atteint plus de 26,6 MMDH à fin mars 2023, soit une hausse de plus de 2% par rapport à la même période de l'année dernière.

Par ailleurs, et conformément à sa politique environnementale et sociale (E&S), le FEC procède systématiquement à l'évaluation des risques E&S des projets soumis à son financement, et ce, grâce à la mise en place d'un Système de gestion environnementale et sociale (SGES), opérationnel depuis avril 2022, ce qui fait du FEC l'une des institutions pionnières en la matière.

Ainsi, les résultats de ce rating au titre du T1-2023 démontrent le niveau maîtrisé des risques E&S des projets évalués. Dans ce cadre, la majorité des projets sont classés dans la "Catégorie D", soit 88,9%, et présentent des risques minimes et facilement maîtrisables, affirme le FEC.