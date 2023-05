Maroc: Immorente - Un chiffre d'affaires stable au T1 2023

Le chiffre d'affaires (CA) d'Immorente est resté stable à 15,7 millions de dirhams (MDH) au titre des trois premiers mois de l'année 2023 (T1 2023).

"Le chiffre d'affaires et les loyers sont stables au T1 2023 contre T1 2022 s'établissant, respectivement, à 15,7 MDH contre 15,3 MDH et à 13,9 MDH contre 13,4 MDH", souligne Immorente dans un communiqué sur ses indicateurs d'activité du premier trimestre 2023.

S'agissant du CA social, il s'est chiffré à 10,3 MDH au T1 2023, fait savoir la même source.

En ce qui concerne le portefeuille d'Immorente Invest, la société indique qu'il est composé d'actifs prémium loués à des locataires de renom, dont Faurecia, BUTEC (ex Engie), Aptiv (ex Delphi), FRI master franchisé de Mcdonald's, Huawei et le Groupe Société Générale, notant qu'aucun investissement n'a été réalisé lors du T1 2023.

Le ratio Loan to Value (LTV: ratio de la dette brute de financement divisée par la valeur actualisée des actifs) du fonds s'est établi, quant à lui, à 0% au 31 mars 2023.

Par ailleurs, la société indique anticiper une augmentation du chiffre d'affaires sur l'année 2023 sous l'effet conjugué de l'élargissement du périmètre des actifs avec un investissement prévu courant l'année et la commercialisation de certains actifs bureaux, prévoyant, en conséquence, un rendement à verser en 2023 entre 5 et 5,5 dh/action, dont 1 dh/action payé en avril 2023 et 2 dh/ action prévus le 26 juin 2023.