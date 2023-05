Cote d'Ivoire: Rhdp - Solomann Sanogo met en place un cercle de réflexion

Solomann Sanogo a mis en place un cercle de réflexion dénommé "Engagés Pour la République" (Epr).

Le président national du cercle de réflexion "Engagés Pour la République" (Epr), Solomann Abraham Sanogo a donné un point de presse le lundi 29 mai 2023 à la salle de mariage de la mairie d'Adjamé à Abidjan pour annoncer la tenue d'une conférence publique le 08 juin prochain.

Lors de ce point de presse, le président national du cercle de réflexion "Engagés Pour la République" (Epr), Solomann Abraham Sanogo a annoncé que la conférence publique se tiendra le jeudi 08 juin 2023, à l'hôtel du District Autonome d'Abidjan-Plateau. Le prétexte de cette activité, selon lui, est de lancer officiellement les activités du Cercle de Réflexion Epr. Et aussi de créer un cadre de dialogue entre les instances du parti(Rhdp) et Epr dans le cadre de sa stratégie de renforcement des capacités, de formation, d'encadrement et de mobilisation des militants.

« De façon spécifique, il s'agira pour nous de présenter officiellement l'équipe dirigeante de Epr à l'assemblée, à l'opinion nationale et internationale, le bureau national et le plan d'actions ainsi que les efforts attendus d'un bon et vrai militant pour une synergie d'actions communes », a-t-il dit d'entrée. Placée sous le thème :

« Engagement et militantisme politique au sein du Rhdp », cette conférence-publique sera animée par le ministre Roger Adom, Directeur de Cabinet du ministre Cissé Ibrahima Bacongo, Secrétaire Exécutif du Rhdp.

Notre objectif premier est de soutenir la gouvernance du Président de la République, Alassane Ouattara

Le cercle de réflexion "Engagés Pour la République" est l'union des cadres de l'administration publique ivoirienne, des secteurs publics et privés et de tous les domaines d'activités. Il vise à soutenir les actions du président de la République, Alassane Ouattara. « Notre objectif premier est de soutenir la gouvernance du Président de la République, Alassane Ouattara, apôtre de la paix et du développement, digne héritier du Président Félix Houphouët-Boigny, mais aussi de pérenniser les acquis de la gouvernance du Rhdp au-delà de 2025.

Le cercle de réflexion " Engagés Pour la République " entend faire la promotion des acquis de la gouvernance du Président Ouattara à travers la diffusion de l'information vraie à destination des populations ivoiriennes et à s'approprier le programme du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire », a dit Solomann Abraham Sanogo tout en notifiant que pour l'atteinte de leurs objectifs, ils organiseront des conférences, des séminaires de formation, des panels de haut niveau et des symposiums, portant sur des grands sujets dignes d'intérêt en lien avec les acquis importants de la gouvernance Rhdp.