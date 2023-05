Afrique du Nord: Coup d'envoi de la conférence scientifique sur la sécurité alimentaire dans le monde arabe

CONSTANTINE — Le coup d'envoi de la 1ère conférence scientifique sur la sécurité alimentaire dans le monde arabe a été donné dimanche à l'Ecole nationale supérieure de biotechnologie (ENSB) de Constantine en présence de plusieurs spécialistes du domaine.

Cette rencontre scientifique, organisée sous le haut patronage du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, connait la participation de 24 experts étrangers et 38 Algériens.

Cette manifestation, qui se tient à l'initiative de l'ENSB (université Constantine 3), s'est ouverte en présence du wali de Constantine, Abdelkhalek Sayouda, des autorités locales, du directeur général des pays arabes au ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Noureddine Khendoudi, du directeur général du Centre arabe pour l'étude des zones arides et des terres sèches (ACSAD), Nasreddine Obeïd, et du directeur général de l'Organisation arabe pour le développement agricole, Pr Ibrahim Adam Ahmed Al-Dakhiri.

La rencontre s'articulera autour de quatre thèmes, à savoir "Ressources en eau conventionnelles et non conventionnelles en tant que déterminants naturels de la sécurité hydrique", "L'agriculture dans le contexte du changement climatique", "Les stocks de poissons et la pisciculture dans les barrages, les rivières et les lacs" et "La Biotechnologie et la technologie alimentaire".

Les débats au cours de cette première édition visent à consolider les capacités et les efforts scientifiques communs, à tirer profit des expériences arabes et à proposer des projets conjoints concrets de recherche innovante, ou de développement, pouvant être mis en oeuvre à moyen terme pour relever les défis de la sécurité alimentaire dans la région arabe.

Quatre (4) ateliers scientifiques et thématiques, animés par des experts et des chercheurs dans le domaine de la sécurité alimentaire et les domaines connexes, se pencheront, durant deux jours, sur la problématique de la sécurité alimentaire dans le monde arabe.

La rencontre sera ponctuée par des propositions scientifiques et pratiques, ainsi que par des projets concrets, en vue de leur adoption et de leur concrétisation de façon à soutenir la sécurité alimentaire des peuples arabes.

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait annoncé dans le message lu en son nom par le Premier ministre, M. Aïmene Benabderrahmane, à l'ouverture de la 32ème session ordinaire du Conseil de la ligue des Etats arabes au sommet à Djeddah (Arabie Saoudite), que l'Algérie organiserait en mai, la 1ère conférence scientifique sur "la sécurité alimentaire dans le monde arabe".