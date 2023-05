Cote d'Ivoire: Police nationale - Un repas de corps pour renforcer la cohésion

La Direction de la police économique et financière (Dpef) a servi de cadre le 25 mai 2023, à une cérémonie de repas de corps.

Le Directeur général adjoint de la police chargé de la police judiciaire (Dga/cpj) veut apporter une dynamique dans sa stratégie de lutte contre l'insécurité, le grand banditisme.

Pour ce faire, le chef de ce département de la police nationale, le contrôleur général de police Timité Namori, a initié un repas de corps en vue de renforcer la cohésion au sein des agents d'application de la loi pour plus d'efficacité.

Selon le Dga/cpj, ce repas de corps est une occasion pour permettre à tous les collaborateurs, notamment le corps de commandement, d'encadrement, d'agents d'exécution, de se retrouver autour d'un repas pour faire le point des activités, regarder le chemin parcouru. Ce, afin de se projeter dans l'avenir.

« Cette cérémonie revêt un caractère particulier. Baptisé "déjeuner de la Police judiciaire", il a pour objectif de renforcer la cohésion entre les directions centrales de mon département, notamment la Direction de la police économique et financière (Dpef), la Direction de la police criminelle (Dpc), la Direction de la police des stupéfiants et des drogues (Dpsd) et un Service des impôts », a fait remarquer le Dga/cpj.

Quant aux résultats réalisés par des directions centrales, le Dga/cpj a fait plusieurs rappels avant de leur traduire sa satisfaction.

« Pour la Dpsd, 2 tonnes de cocaïne et 100 tonnes de médicament de qualité inférieure ont été saisis, plus de 800 fumoirs détruits et 1 millier de trafiquants ont été présentés devant les tribunaux. Pour la Dpc, 44 cas de vol à main armée traités sur les 47 commis sur le territoire national, 8 cas d'enlèvement d'enfants résolus sur 9 cas commis dans notre pays. Plusieurs jeunes victimes, entre autres, de trafic d'enfants, de travail forcé, de prostitution d'enfants enlevés des pays limitrophes ont été secourus. Dans le cadre de la lutte contre l'escroquerie à grande échelle, notamment les agrobusiness, la Dpef a joué un rôle déterminant en matière de protection des populations », a rappelé le contrôleur général de police Timité Namori.

A l'occasion, plusieurs autorités diplomatiques, à savoir les partenaires au développement étaient présentes.

En plus du repas de corps, plusieurs agents du département de la Police judiciaire ont été récompensés pour le travail bien fait.

Saluant cette initiative du Dga/cpj, le Directeur général de la police nationale (Dgpn) a félicité le Directeur de l'information et des traces technologiques (Ditt) pour ses actions stratégiques qui ont permis de nombreuses arrestations en matière de cybercriminalité.

Le procureur de la République et le directeur de cabinet qui représentait le ministre de tutelle étaient présents.

Cette cérémonie a été meublée par la prestation de plusieurs artistes, notamment Le Magnific, Mono cyclone de la Dpsd et une projection de film sur les grandes interventions et interpellations de la Police judiciaire.

Une correspondance particulière de D.A