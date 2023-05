Ile Maurice: Chagossiens et désormais Britanniques «Mo larm koulé»

Alors que certains rêvent de retrouver leur terre natale, que la bataille pour la souveraineté sur l'archipel est toujours d'actualité, d'autres aspirent à saisir leur chance au royaume de Charles III. Une soixantaine de Chagossiens ont récemment reçu leur certificat de citoyenneté et ont partagé avec nous leurs émotions, leur ressenti.

Dans l'attente de concrétiser le grand rêve britannique, ces descendants de Chagossiens ont longtemps espéré ce moment tant attendu. Peu après l'adoption d'une loi parlementaire promulguée par la Reine, divers groupes ont présenté des propositions. En novembre 2022, le gouvernement britannique a entamé le processus d'enregistrement.

Depuis fin mars 2023, les nouvelles commencent à arriver : de nombreux descendants ainsi que quelques natifs des îles Chagos restants ont vu leurs demandes acceptées et ont reçu des invitations pour la cérémonie de prestation de serment qui se tient au haut-commissariat britannique à Floréal. D'autres attendent toujours avec impatience.

Après une longue période d'attente, un moment chargé d'émotions s'est enfin produit mardi dernier, lorsque soixante Chagossiens ont reçu leur certificat de citoyenneté. Cet instant marque un tournant dans leur vie, leur permettant de réaliser leurs rêves d'un avenir meilleur dans le pays du Roi Charles. Certains ont déjà entamé les démarches pour obtenir leur passeport, prêts à prendre l'avion et à franchir le pas, tandis que d'autres attendent que le gouvernement britannique finalise leurs propositions déjà soumises.

Corinne Godon, 40 ans, est sur un petit nuage. Après plusieurs mois, elle a enfin reçu son certificat de citoyenneté. Elle confie que cette période d'attente a paru longue et interminable, mais que la patience a finalement porté ses fruits. Aujourd'hui, elle se sent prête, avec sa famille, à vivre en Angleterre où elle espère trouver une vie meilleure. Elle a longtemps nourri ce rêve et l'a attendu avec impatience. Son mari et elle ont travaillé dur, mais n'ont pas réussi à le concrétiser. Grâce à sa nouvelle nationalité, elle est persuadée qu'elle pourra enfin avancer.

Les larmes aux yeux, elle exprime sa gratitude envers sa grand-mère, sans qui elle n'en serait pas là aujourd'hui. «Mo larm koulé, c'est une immense joie. C'est grâce à ma grand-mère qui a tant souffert qu'aujourd'hui j'ai obtenu la citoyenneté britannique. J'ai prié intensément et aujourd'hui, notre prière a été exaucée. Je remercie Dieu de nous guider et d'éclairer notre chemin», confie-t-elle, la voix brisée par l'émotion. Elle exprime également sa reconnaissance envers les personnes qui l'ont soutenue dans cette démarche, notamment Misley, Chloé, Pascal, Daniella et Steve.

Cette quadragénaire raconte qu'à la veille de sa prestation de serment, elle n'a pas fermé l'oeil de la nuit. Elle avait tout préparé, essayant de nombreux vêtements avant de trouver le bon, et elle était excitée comme une puce. «C'est un rêve qui se concrétise, un moment très fort en émotion que je n'oublierai jamais», avoue-t-elle.

Jean Darren Gregory Charles ressent la même chose. Cet habitant de Roche-Bois, âgé de 22 ans, ne cesse de se dire qu'il aura un avenir meilleur en Angleterre. «C'est l'année dernière que j'ai appris que j'étais éligible à la citoyenneté britannique, grâce à Misley. J'ai soumis ma demande en novembre et en décembre, j'ai effectué ma biométrie. Le 28 mai, j'ai reçu la confirmation que ma demande avait été acceptée, et le 17 mai, j'ai reçu mon invitation pour la cérémonie de prestation de serment. Ma prière, ainsi que celle de ma famille, a été entendue.»

Madisson Grey Curoopen, une jeune femme de 25 ans de Résidence Barkly, a reçu son certificat de citoyenneté lundi. Elle explique avoir longtemps entendu l'histoire de son arrière-grand-mère, contrainte de quitter son île, et considère cela comme le prix du sacrifice de ces personnes. «La vie à Maurice devient de plus en plus difficile. Le coût de la vie ne cesse d'augmenter», explique-t-elle. Elle poursuit en disant qu'avec son époux, ils discutent chaque jour de la vie qu'ils désirent.

En attendant, ils se préparent à prendre l'avion, confiant leur destin à ce nouvel horizon.