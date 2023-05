Congo-Kinshasa: Patrimoine - L'ex-maison de Papa Wemba devenue musée de la rumba

Situé dans l'ex-villa de la regrettée star de la rumba, de Papa Wemba, le musée de la rumba congolaise a ouvert ses portes au public le 24 avril 2022, six ans après le décès de cet artiste sur scène, le 24 avril 2016, à Abidjan, lors de la neuvième édition du Festival des musiques urbaines d'Anoumabo (Femua).

Depuis le 18 mai, le musée de la rumba a un nouveau directeur national, en la personne de l'anthropologue-musicologue, Franklin Mubwabu, de l'Institut des Musées nationaux du Congo. Après la mort de Papa Wemba, le gouvernement congolais avait acheté sa résidence principale, située à Ma Campagne, quartier huppé de Kinshasa, pour un montant avoisinant 750 000 dollars américains, selon plusieurs médias.

L'objectif était de transformer cette résidence en musée de la rumba, un projet à plusieurs avantages sur le plan économique et touristique. En effet, lors de la 35e réunion du Conseil des ministres tenue le 12 juin 2020, le président de la République, Félix Tshisekedi, avait instruit le ministre de la Culture et des Arts de l'époque à examiner, Dans un bref délai, la possibilité de racheter la maison de Papa Wemba afin d'en ériger un musée où devait être installé, entre autres, un studio d'enregistrement.

« C'est ici que va désormais se raconter la Rumba congolaise par la parole, par les photos, par les vidéos, par la musique, par la sculpture, par la danse, par les textes poétiques, des recherches et des archives », avait déclaré la ministre de la Culture, Catherine Kathungu, lors de l'inauguration du musée, en présence notamment d'A'Salpho, leader du groupe ivoirien Magic System et fondateur du Femua. Le 24 avril de chaque année est également la journée de la musique africaine.

Activités du musée

Le musée de la rumba va abriter les collections des objets rares et précieux de toute l'histoire de cette musique. Les collections scientifiques, techniques, artistiques qui ont fait parler de Papa Wemba et de tous les autres musiciens y seront conservées, afin de les protéger et de les montrer aux visiteurs. Le musée va également organiser des expositions, des conférences et des ventes aux enchères.

Lors de son ouverture, la ministre de la Culture avait déclaré que le gouvernement compte y créer le plus grand studio d'enregistrement audio et vidéo de la musique en République démocratique du Congo ainsi qu'un complexe de la mode et du style de vie, creuset de la Sape. « Les touristes viendront de partout pour venir apprendre à la source les instruments par lesquels les notes de la rumba ont été produites.

A l'heure actuelle, ce sont les effets personnels de Papa Wemba qui y sont exposés, notamment des images de la star, sept chapeaux de cette icône de la musique congolaise ainsi que la sculpture dorée d'un ange qui trône à côté d'un portrait en noir et blanc de celui que l'on surnommait « Bokul ».

Une mesure de sauvegarde

Le musée de la rumba congolaise avait été inauguré quelques mois seulement après l'inscription par l'Unesco, le 14 décembre 2021, de la rumba congolaise sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité.

En effet, dans le point 3b du document d'inscription, consacré aux mesures de sauvegarde proposées, il est indiqué que la République démocratique du Congo et la République du Congo ont notamment décidé de créer, à Brazzaville et à Kinshasa, un musée de la rumba congolaise avec l'appui de la communauté des praticiens; avec les ministères en charge du Tourisme des deux pays, élaborer des offres touristiques intégrant la production de la rumba congolaise avec un code éthique visant les touristes et les praticiens de cet élément.