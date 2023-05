Afrique du Nord: Championnats arabes U23 d'athlétisme - Consécration de la sélection marocaine

Le Maroc a été sacré mercredi champion arabe d'athlétisme, et ce après avoir totalisé 31 médailles (15 or, 10 argent et 6 bronze), au terme de la participation de la sélection nationale à la 1ère édition des Championnats arabes des moins de 23 ans (U23) qui ont eu lieu du 20 au 24 mai courant à Tunis.

Dès le premier jour de la compétition, les athlètes marocains ont annoncé la couleur en s'imposant dans toutes les épreuves. Une domination qui s'est poursuivie jusqu'à mercredi, dernier jour de la compétition.

En effet, rien que mercredi, les athlètes marocains ont glané 14 médailles : 7 or, 5 argent et 2 bronze.

Les 7 médailles d'or ont été obtenues par Doha Rizki (400m haies), Salma Lahali (200m), Saad Hinti (400m haies), Zeineb Zerouel (lancer du poids/4kg), Abdelkader Gardam (lancer du disque/2kg), Taha Araoui (5000m) et par équipes dans l'épreuve de 4x400m.

Les 5 breloques en argent ont été glanées par Maryem Azrour (1500m), Iman Mekrazi (200m), Elmehdi Dimmokrati (400m haies), Aya El Aglaoui (triple saut) et Maryem Azrour (1500).

Les 2 médailles de bronze ont été obtenues par Echaabia Belmaachi (lancer du poids/4kg) et Mohamed Alateati (5000m).

Les 8 autres médailles en or ont été remportées lors des trois premiers jours de la compétition par Khadija Annasri aux 3000m steeple, Taha Raoui qui avait remporté la course de 10.000 m, Khadija Nassri (5000 m), Safa Almeslkeni (saut en hauteur), Salma Lahlali (400m), Echaabia Belmaachi au lancer du disque (1kg), Sana Hasnaoui (800m) et Salehddine Ben Yazid (3000m steeple).

Les cinq médailles d'argent obtenues lors des trois premiers jours de la compétition ont été l'oeuvre de Hamza Dair (400m), Lamiae Himi (800 m), Iman Mekrazi (100m), Mohamed Msaed (3000m steeples) et Mohamed Alateati (10000m).

Les médailles de bronze ont été obtenues par Aicha Alabaae (5000m), Aya El Aglaoui (saut en longueur) et Asia Alhefyen (saut en longueur).

Dans une déclaration à la MAP au terme de ces Championnats, le coach national sprint et haies, Abderrahmane Cherkaoui, s'est dit "satisfait" des performances réalisées par les jeunes athlètes venus concourir sur la piste du stade de Radès (banlieue sud de Tunis).

"Cette première édition des Championnats arabes d'athlétisme U23 a pour premier objectif de permettre aux jeunes athlètes de gagner en expérience en côtoyant d'autres concurrents venus de 16 pays arabes", a-t-il souligné, précisant que le deuxième objectif est de réaliser les minima requis pour se qualifier au prochain Championnat du monde qui aura lieu à Budapest au mois d'août.

"A défaut d'avoir des lièvres et à cause du climat marqué par le froid et le vent par moments, réaliser des minima n'était pas chose facile. A défaut de réaliser des minima et compte tenu de ces contraintes, nous avons fait le choix tactique de concentrer nos efforts sur l'obtention des médailles", a-t-il expliqué.

"Nous avons largement atteint notre objectif puisque nous avons terminé premiers au classement en remportant 31 médailles dont 15 en or. Comparé à d'autres pays comme l'Egypte et l'Algérie, venus avec des délégations comprenant entre 30 et 40 athlètes, le Maroc avec seulement 26 sportifs a largement survolé ses adversaires", s'est félicité le coach Abderrahmane Cherkaoui.

Il a précisé que ces premiers Championnats arabes U23 ont permis à nos athlètes de préparer le Championnat arabe senior d'athlétisme qui aura lieu au mois de juin à Marrakech.

Pour Salehddine Ben Yazid, qui a réalisé à Tunis une belle performance dans sa spécialité 3000m steeples, ces Championnats ont constitué une étape de préparation en prévision du Meeting international Mohammed VI qui se tiendra le 28 mai à Rabat.

La première édition des Championnats arabes d'athlétisme U23, qui s'est déroulée du 20 au 24 mai courant à Tunis, a connu la participation de 216 sportifs représentant 17 pays, dont le Maroc.

La sélection nationale a participé à ces championnats avec 26 athlètes : 14 filles et 12 garçons. Ils ont été coachés par Abderrahmane Cherkaoui (entraîneur national sprint et haies), l'ancien champion du monde Ali Zine (coach demi-fond ) et Hatim Rouas (coach sprint haies ).