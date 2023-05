Maroc: Premier congrès sur la recherche scientifique sur le cannabis et ses applications médicales

Le premier congrès scientifique sur l'usage thérapeutique du cannabis à des fins médicales a ouvert ses travaux, jeudi à Fès, sous le thème "Cannabis, recherche scientifique et applications médicales", avec la participation d'une pléiade d'universitaires, de professionnels de la santé et d'experts de divers horizons.

Initié par l'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques (ANPMA) et la Faculté de médecine, de pharmacie et de médecine Dentaire de Fès (FMPMDF), ce congrès se veut l'occasion de débattre des différentes dispositions de la loi 13-21 relatives à la légalisation de l'usage du cannabis à des fins médicales et d'autres questions se rapportant à cette plante.

S'exprimant à cette occasion, le directeur de l'Agence nationale des plantes médicinales et aromatiques de Taounate, Adelkhalek Ferhat, a souligné que la promotion de la recherche-développement et l'innovation sont des vecteurs fondamentaux de la croissance et de la compétitivité pour une meilleure valorisation de cette plante.

La stratégie de l'ANPMA vise, à travers la recherche scientifique appliquée dédiée aux plantes médicinales et aromatiques, à répondre aux préoccupations des industriels et à booster l'industrialisation du secteur à travers une offre des gammes de produits à forte valeur ajoutée destinés aux marchés national et international, en s'orientant vers des piliers stratégiques, notamment les aspects médicinaux, thérapeutiques, pharmaceutiques, cosmétiques, a-t-il fait savoir, ajoutant que les chercheurs marocains ont déjà entrepris des travaux de recherche sur cette plante de l'expérimentation à la valorisation à travers l'étude de plusieurs aspects (biologie, taxonomie, phytochimie, ethnobotanique, biotechnologie, pharmacologie, etc).

M. Ferhat a aussi fait savoir que les objectifs fixés par l'Agence en octobre 2017 dans le cadre de sa stratégie, ont été atteints puisque les données de novembre 2022 relatives à la recherche scientifique liée aux plantes aromatiques et médicinales (PMA), selon la base de données SCOPUS, corroborent que le Maroc conserve sa première place dans le monde arabe, son passage du second au premier rang en Afrique et son entrée dans le TOP 10 des pays en la matière.

De son côté, le doyen de la Faculté de médecine, de pharmacie et de médecine dentaire, Adil Ibrahimi, a souligné que ce conclave scientifique est une approche multidisciplinaire qui connaît la participation de différents établissements de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah (USMBA) de Fès et de l'ANPMA de Taounate, précisant que l'objectif de ce congrès est l'exploration des mystères de cette plante et sa valorisation à travers des recherches scientifiques en renforçant la position du Maroc dans ce domaine.

Cette rencontre de trois jours porte sur plusieurs axes dont "Histoire et état des lieux de la recherche scientifique autour du cannabis","Variété locale: sauvegarde, protection et labellisation", "Le cannabis et contexte socio-culturel", "La photochimie et propriétés pharmacologiques du cannabis","Les effets bénéfiques et thérapeutiques du cannabis" et "Le mésusage et toxicité du cannabis".