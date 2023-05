Congo-Kinshasa: Vaccination contre la rougeole - Plus de vingt millions d'enfants attendus

Le ministère de la Santé, Hygiène et Prévention, à travers le programme élargi de vaccination en collaboration avec le Fonds des Nations unies pour l'enfance (Unicef), l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et Save the children, organise, depuis le 27 mai, une campagne de suivi de vaccination contre la rougeole. Lancée dans la zone de santé de N'Djili, elle se clôturera le 31 mai.

20 789 881 enfants âgés de six à cinquante-neuf mois sont attendus. La campagne cible 519 zones de santé du pays, réparties dans trois blocs de provinces dont huit pour le premier bloc, à savoir Kinshasa, Mongala, Nord et Sud-Kivu, Tshopo, Kasaï, Kasaï central et Lomami.

Le directeur de cabinet du ministre de la Santé, le Dr Polydor Kabila, a lancé cette campagne au nom du ministre de tutelle, soulignant l'ampleur de la rougeole; une maladie classée parmi les principales causes de décès des enfants de moins de 5 ans.

La situation épidémiologique, a-t-il déclaré, au cours de cette année 2023, de la première à la dixième, signale que 46 996 cas suspects ont été notifiés avec 523 décès, soit une létalité de 1,1%. « Face à cette situation, le gouvernement de la RDC et ses partenaires dont l'Unicef, l'OMS et Save the children organisent cette campagne nationale de suivi de vaccination contre la rougeole en faveur des enfants de moins cinq ans », a fait savoir le Dr Polydor Kabila.

Le représentant du ministre de la Santé a saisi cette occasion pour appeler les parents à faire vacciner les enfants gratuitement dans les différents sites retenus dans le cadre de cette campagne. Il a, par ailleurs, révélé que le pays compte mener une campagne de qualité dont l'objectif est de renforcer l'immunité collective de la population contre la rougeole afin de contribuer à l'élimination de cette maladie d'ici à fin 2025.

Pour sa part, le représentant adjoint de l'OMS en RDC, le Pr Jean-Baptiste Nikiema, a souligné l'engagement des partenaires aux cotés du gouvernement pour soutenir le programme de vaccination, en vue d'atteindre ses objectifs à travers quelques activités telles que le renforcement de la surveillance au cas par cas de la rougeole, l'amélioration de la qualité des données et de la réalisation des plaidoyers.

Tout en insistant que la vaccination est un geste préventif qui permet d'enrayer la transmission locale de cette maladie infectieuse et de participer à son contrôle définitif, le Pr Jean-Baptiste Nikiema, à l'instar du directeur de cabinet du ministre de la Santé, au nom des membres du comité inter agence, a invité les leaders communautaires, religieux et décideurs à s'impliquer dans la mobilisation de la population afin d'amener les enfants vers les sites de vaccination.

Précisons que la cérémonie du lancement de la campagne de vaccination à N'Djili s'était clôturée par une séance de vaccination en faveur de quelques enfants venus au site érigé pour la circonstance.