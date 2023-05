Afrique: L'UA rend un grand hommage aux pères fondateurs de l'organisation panafricaine

La célébration, jeudi à Addis-Abeba, de la Journée mondiale de l'Afrique qui marque cette année le 60ème anniversaire de l'Organisation de l'Unité africaine (OUA) devenue Union africaine (UA), a été marquée par un grand hommage aux pères fondateurs de l'organisation panafricaine pour le précieux héritage qu'ils ont légué aux générations futures.

"Je voudrais vous inviter à observer une minute de silence, en mémoire des pères fondateurs de notre organisation. Qu'ils soient chaleureusement remerciés pour le précieux héritage qu'ils nous ont légué, et que nous devons entretenir jalousement, pour les générations à venir", a souligné le président de l'Union des Comores, président de l'UA, Azali Assoumani.

Par cette célébration, l'Union africaine a rendu un hommage aux éminents dirigeants africains, pères Fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine, à travers l'exposition dans l'enceinte de la Grande salle Nelson Mandela de portraits géants de ces défenseurs de l'émancipation de l'Afrique et du panafricanisme, dont Feu Sa Majesté Hassan II, que Dieu ait Son âme.

Placée cette année sous le thème "Notre Afrique, notre futur", cette célébration "est le moment pour nous de dresser le bilan de ce parcours de vie, de nous réjouir de nos acquis mais aussi et surtout, de tirer les leçons de nos échecs, pour mieux envisager l'avenir, et offrir des perspectives prometteuses à nos chers peuples", a relevé le président de l'UA.

"Nos pays africains, comme vous le savez tous, sont confrontés à différents défis majeurs", a affirmé M. Azali Assoumani, citant notamment les changements anticonstitutionnels de pouvoirs, les conflits inter et intra-africains et le terrorisme.

L'Afrique subit également les conséquences tragiques des changements climatiques, et en tant que pays moins pollueurs, mais plus affectés, "il nous revient, tout en poursuivant nos efforts d'adaptation et d'atténuation, de veiller à ce que les promesses faites, dans le cadre des différentes COP, se réalisent, dans l'intérêt de nos populations", a noté le président de l'UA.

Le continent subit aussi les conséquences de la crise russo-ukrainienne qui a provoqué une forte inflation et une crise énergétique sans précédent, en dépit de l'immense potentiel en énergies renouvelables dont dispose l'Afrique, ce qui se traduit par de faibles investissements et beaucoup de chômage, a déploré le président de l'UA.

Le président de l'UA a appelé les pays africains à réfléchir ensemble, sur les actes à poser pour éradiquer la pauvreté, qui touche une très grande partie de la population et qui constitue le principal terreau du terrorisme dans le continent.

"Nous devons tout faire pour restaurer la confiance dans notre continent et valoriser nos potentiels dans tous les domaines. C'est ainsi que nous parviendrons à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, aussi bien dans le cadre de l'Agenda 2030 que des objectifs de développement durable", a-t-il dit.

Pour sa part, le président de la Commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a souligné que la célébration de cette année intervient dans un contexte de crise pour nombre d'Etats membres, relevant que ces pays sont en proie à "des conflits internes meurtriers, alimentés par la quête effrénée du pouvoir suprême, avec pour corollaires d'importantes pertes en vies humaines".

"Au-delà de leurs déchirures politiques et sociales, se détruisent et se noient dans les douleurs parfois ensanglantées, les éléments significatifs de leurs patrimoines nationaux," a déploré M. Faki Mahamat, notant que d'autres facteurs négatifs s'ajoutent à "ce tableau négatif," tels que le recul démocratique à travers les changements anticonstitutionnels de gouvernement, la circulation incontrôlée des armes et les effets néfastes du changement climatique.

A cet égard, il a plaidé pour une réflexion permettant d'identifier avec courage les causes profondes et oeuvrer à traduire en acte la parole donnée, "celle de nos leaders de voir l'Afrique unie".

La célébration du 60ème anniversaire de la création de l'OUA coïncide avec le 20ème anniversaire de l'UA, le lancement de la deuxième décennie de mise en oeuvre de l'Agenda 2063 et le parcours à mi-mandat de la présente Commission, a-t-il fait observer, estimant que "la concomitance de ces différents événements confère un éclatant sceau d'historicité à cette année 2023, et particulièrement à cette splendide et mémorable journée du 25 mai 2023".

Le Maroc, rappelle-t-on, a célébré à Addis-Abeba la Journée mondiale de l'Afrique lors d'une brillante cérémonie organisée au siège de l'organisation panafricaine par la Mission permanente du Royaume auprès de l'Union africaine en présence du ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

La participation du Maroc à la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique s'est particulièrement distinguée par la mise en place d'un imposant stand qui a offert aux visiteurs, diplomates et personnalités africaines et internationales l'occasion de s'enquérir de la diversité et l'authenticité de la culture et la civilisation du Royaume.