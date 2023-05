Algérie: Une vision 'prospective précise' de la sécurité alimentaire pour faire face aux transformations de l'heure

CONSTANTINE — Le directeur général de l'Organisation arabe pour le développement agricole (AOAD), Ibrahim Adam Ahmed Al-Dakhiri, a souligné, dimanche à Constantine, la nécessité d'une "vision prospective précise" de la sécurité alimentaire, au cours des dix prochaines années, afin de faire face aux transformations et aux défis de l'heure dans ce domaine.

Au cours d'une conférence scientifique ouverte à l'Ecole nationale supérieure de biotechnologie (ENSB) de Constantine, en présence d'experts et de spécialistes de haut niveau dans le domaine, M. Al-Dakhiri a insisté sur "l'importance pour les pays arabes de déployer des efforts inlassables pour renforcer la sécurité alimentaire dans la région au moyen d'une coopération étroite et d'efforts concertés", soutenant que la sécurité alimentaire est devenue "une arme économique importante qui peut aboutir à une indépendance totale en matière de production alimentaire, en particulier agricole".

Le DG de l'AOAD a également indiqué que les différentes crises que le monde a traversées récemment, telles que la pandémie de la Covid-19 et la crise ukrainienne, ont eu pour conséquences la hausse des prix des matières premières, des coûts de production, du transport des marchandises, du coût des assurances, affectant ainsi le prix des aliments sur les marchés mondiaux et créant une perturbation de l'offre de ressources essentielles dans un contexte de croissance démographique, et d'incapacité de la production à suivre le rythme de cette croissance.

M. Al-Dakhiri a insisté sur l'intensification de la coopération avec les partenaires au développement relevant des organisations arabes et internationales, en particulier le Centre arabe pour l'étude des zones arides et des terres sèches (ACSAD), pour "faire face aux défis qu'affronte le monde arabe". Il a cité, à ce propos, l'éradication de la faim, la sécurisation de l'accès à une alimentation permanente, la lutte contre l'instabilité dans 7 pays arabes, en plus de faire face à la rareté des ressources naturelles, d'où la nécessité, selon lui, de "renforcer la durabilité agricole et de développer la recherche et les technologies orientées vers ce domaine".

L'orateur a également estimé que la sécurité alimentaire est une "responsabilité partagée qui ne relève pas seulement de certains pays arabes". Il est donc nécessaire, a-t-il dit, "d'intensifier les échanges à différents niveaux de recherche pour surmonter les multiples conséquences et risques, en exploitant les technologies modernes et la recherche scientifique, et en renforçant le dialogue et la coopération entre les pays arabes".

Cette conférence est le fruit des résultats du sommet arabe qui s'est tenu en novembre dernier à Alger, et illustre la forte volonté des dirigeants arabes qui ont senti le danger des transformations vécues aujourd'hui, menaçant la sécurité alimentaire arabe. L'ouverture de ce colloque scientifique a été marquée par la présence du directeur général des pays arabes au ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, M. Noureddine Khendoudi, ainsi que celle de représentants d'universités des pays arabes, des directeurs généraux de l'AOAD et du Centre Arabe pour l'étude des zones arides et des Terres sèches (ACSAD) et d'experts de divers pays arabes.