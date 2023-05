Afrique: L'AACISD lance une formation en développement local au profit de cadres locaux du Niger, du Mali et de la Mauritanie

ALGER — Une formation en développement local au profit de cadres locaux du Niger, du Mali et de la Mauritanie a été lancée, dimanche à Alger, par l'Agence algérienne de coopération internationale pour la solidarité et le développement (AACISD).

Elaboré par l'Ecole nationale d'administration (ENA) et l'Institut supérieur de gestion et de planification (ISGP), le programme de ce cycle de formation et de perfectionnement en développement local vise à "approfondir les liens et développer une dynamique d'échanges d'expériences entre cadres des collectivités locales", a-t-on appris auprès de l'AACISD.

Ce programme a également pour objectif de "consolider les capacités managériales des cadres participants dans le domaine de la gestion administrative et financière des collectivités locales, en particulier la commune".

Selon l'agence, les axes de formation proposés "tendent à l'atteinte de ces deux objectifs à travers l'organisation de séminaires thématiques, des stages ponctués par des séances de restitution", soulignant que l'objectif escompté est de "sensibiliser les participants sur le fait que la mise en place d'une bonne gouvernance locale nécessite un ensemble de mesures et de pratiques qui garantissent la transparence, l'éthique, la responsabilité et la participation de toutes les parties prenantes".

A ce titre, durant ce cycle de formation, les échanges porteront essentiellement sur les impératifs de "définir les rôles et responsabilités de chaque partie prenante impliquée dans la gouvernance", de "d'établir des règles claires pour la prise de décision et la gestion des ressources", de "promouvoir la transparence des informations financières", d'"encourager la participation à travers l'inclusion de toutes les parties prenantes dans les processus décisionnels", et de "garantir l'éthique", ainsi que d'"assurer une gestion efficace des ressources".

Trois axes majeurs déclinés en sept séminaires thématiques ont été, ainsi, identifiés. Il s'agit de la gouvernance locale, du développement socio-économique territorial intégré et de la finance locale.

Trois séminaires portant sur "l'administration communale, actions des élus et démocratie participative", "solidarité et coopération intercommunales" et "cadre de vie citoyen et services publics de proximité" sont au programme de cette formation pour expliquer l'importance de la gouvernance locale en se focalisant sur le rôle à la fois des cadres et élus ainsi que sur les préoccupations et attentes des citoyens.

Le deuxième axe au programme de cette formation portera sur le développement socio-économique territorial intégré. Cet axe est décliné en deux séminaires: "opérations et programmes de développement" et "promotion de l'entreprenariat et valorisation du patrimoine". Il a pour objectif de définir les instruments utilisés principalement dans le cadre des programmes d'équipement public dans une approche intégrée et inclusive et en adéquation avec le processus d'un développement durable.

Le troisième axe porte sur la finance locale et prend en charge deux volets: la fiscalité locale et le budget communal.

Les participants à cette formation, désignés parmi les acteurs locaux et régionaux des collectivités territoriales du Mali, du Niger et de la Mauritanie, bénéficieront de 26 jours de formation dont 14 de cours et 5 jours de stage au niveau des collectivités locales.

Dispensée par des formateurs désignés par l'ISGP et l'ENA, la formation est organisée en mode "présentiel" au niveau de ces deux institutions.