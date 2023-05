Algérie: Gourmand World Cookbook Awards - Yasmina Sellam rafle le 1er Prix

ALGER — L'Algérie a décroché, samedi à Umea en Suède, le premier prix du prestigieux concours international "Gourmand World Cookbook awards", grâce à l'ouvrage de la Chef Yasmina Sellam "Mémoire culinaire de l'Algérie".

L'ouvrage publié en 2022 aux éditions Anep, a été retenu dans le top 3 des oeuvres concurrentes dans la catégorie "Histoire culinaire" (Culinary History) où des livres de 18 autres pays, réputés pour leur art culinaire distingué, ont été sélectionnés, à l'instar de la Chine, la Turquie, ou encore le Portugal.

Cet ouvrage a également été retenu en tête des catégories "Celebrity chef-World " (Chef célèbre-Monde) et "Mediterranean-Dun Gifford Award".

Se disant très heureuse, à titre personnel et pour l'Algérie, par ces consécrations, Yasmina Sellam a tenu à souligner que l'Algérie est "non seulement le plus grand pays africain de par sa superficie mais qu'il l'est également par son histoire et son patrimoine, dont son art culinaire", a-t-elle déclaré à l'APS.

Les organisateurs du concours, pour lequel 230 pays et régions étaient en compétition avec 100.000 livres et publications, toutes catégories confondues, ont qualifié l'ouvrage "d'important et d'incontournable pour l'histoire culinaire du monde".

Cet ouvrage de Yasmina Sellam (110 pages), est le fruit d'un travail de recherche et de documentation sur l'histoire de l'alimentation depuis la préhistoire. Outre un volet réservé à l'histoire de l'alimentation dans le monde depuis le néolithique, un second chapitre déterre 37 des plus anciennes recettes algériennes, présentées avec force détails quant à leurs origines et datations.

C'est le cas, entre autres, du "poulet à la numide" et des dattes farcies, citées par Apicius, figure de la haute société romaine, la "Hrira", "Bississe Argane", "Mirkas-Merguez", "Ros El Bratel", la "Sfiriya", "Halwet Laaneb", "Tfina", ou encore le thé au jasmin.

Le célèbre couscous algérien, figurant désormais dans la liste du patrimoine mondial de l'humanité, y est inévitablement évoqué, dans toute sa diversité et authenticité. Ingénieure agronome de formation, la carrière de la célèbre chef algérienne a été dévouée à l'enseignement à l'Ecole normale supérieure avant de s'orienter vers sa grande passion pour la cuisine traditionnelle algérienne.

Membre incontournable du très suivi concours télévisé "Master Chef Algérie", elle est gérante, depuis 2011, de sa propre table d'hôtes "Dar Djeddi".

"Gourmand World Cookbook awards" a été institué en 1995 et récompense chaque année les meilleurs ouvrages au monde consacrés à l'alimentation notamment.