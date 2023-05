Tunisie: Les pièces must have de la saison

Des pièces en matière de jean, des couleurs rayonnantes telles que le doré et l'argent, les mules et les sandales à lacets.... seront les tendances de l'année et les pièces phares de la saison estivale... A avoir absolument dans sa garde-robe et à en profiter pleinement durant tout l'été pour être la plus belle des fashionistas...

Quelques semaines seulement nous séparent de l'été et les beaux jours ensoleillés. Il est temps donc de faire sortir de son dressing toutes les pièces adaptées à la saison et cacher celles de l'hiver, du temps gris et pluvieux... et afin de bien démarrer la saison, tout en étant à la page et fashionista, on vous dévoile, dans ce numéro, spécial été 2023, les meilleures tendances en matière de mode vestimentaire et les pièces phares et basiques à porter tout au long de l'été...

Le jean, «un tissu» basique, porté surtout en pantalons chez les hommes comme les femmes, sera la pièce star de l'été 2023 surtout dans les vestiaires féminins. On le trouve cette année, en version jupe longue avec fente, en chemise et bien évidemment en pantalon mom, large ou flare...

La jupe longue en jean et droite, qui a fait son grand retour, stylée rétro et vintage des années 90/2000, se porte avec toutes les pièces maîtresses qui la mettent en relief : une chemise ample ou serrée, en jean ou en n'importe quelle autre matière et des espadrilles en blanc pour un look à la fois chic, sporty et décontracté. Sinon, on peut porter aussi la jupe longue en jean, avec un top et une veste, des mules ou des nu-pieds afin d'avoir un look plus officiel adapté pour aller au bureau, passer un entretien....

A choisir des couleurs à la mode pour les pièces à porter avec la jupe en jean, telles que le doré pour les sandales et le sac par exemple, le blanc pour le haut, sinon les couleurs nudes et douces telles que le beige et ses dérivés qui peuvent aussi faire l'affaire pour harmoniser la tenue et être sur son trente-et-un sans tomber dans le too much ou les fashions faux-pas. Idem pour celles qui préfèrent porter la jupe en jean courte, elles peuvent l'associer avec des pull-over ou un tee shirt en blanc et des baskets en blanc pour un look street style et un effet décontracté...

Côté sac, on peut y ajouter les fourre-tout en gros format qui font eux aussi leur come back ou bien les tote bag, des sacs très à la mode en ce moment. Leur atout principal ? C'est qu'ils peuvent contenir tout ce dont on aura besoin pour passer la journée ailleurs. On peut opter pour la jupe boutonnée par devant, ou avec des franges pour celles qui cherchent plus d'originalité.

La jupe courte en jean peut s'officialiser aussi si l'on choisit de la porter avec un blazer et des escarpins afin d'assister à une soirée ou une party entre amies... On accessoirise toute la tenue avec un top crop et un sac à main style pochette ou un mini-sac en minaudière et le tour est joué : élégance et snobisme riment avec la simplicité et la mode...

Pour un look au top, on n'oublie pas de miser sur l'accessoire tendance de l'été, les barettes pour cheveux en couleur dorée et argent, avec un design attrayant, les serres-ête perlés et les bandeaux en plusieurs coloris à la mode comme le bleu, le vert, le rose poudre, le beige et évidemment l'indémodable blanc et le motif fleuri, symbole de l'été et du beau temps...