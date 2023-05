Tunisie: Acide hyaluronique - Marquer d'une pierre deux coups !

Il est devenu le principal produit anti-âge chez les personnes qui préfèrent les produits à appliquer directement sur la peau plutôt que la chirurgie. L'acide hyaluronique excelle plus que le collagène dans la mesure où il en est la principale source d'alimentation et d'hydratation.

En effet, l'acide hyaluronique est une molécule présente dans plusieurs tissus de notre organisme, dont la peau, les yeux et le cartilage. Il marque majestueusement sa présence dans le derme qu'il nourrit et protège contre différentes agressions, et ce, en nourrissant et en hydratant le collagène, lequel est responsable de la fermeté et de l'élasticité de la peau.

La méthode pour laquelle opte l'acide hyaluronique est simple et unique : cette molécule détient une grande capacité à retenir l'eau au niveau du derme. Elle se combine même avec l'eau pour remplir les espaces intercellulaires. Elle peut même maintenir jusqu'à mille fois son poids en eau ! Aussi, plus la molécule de l'acide hyaluronique maintient-elle de l'eau, plus la peau est hydratée et en parfaite santé. Plus ferme, contenant moins de rides et d'imperfections, la peau apparaît rayonnante. L'acide hyaluronique aide, aussi, à la cicatrisation des lésions et des boutons et protège la peau contre les UV et contre la pollution.

Le poids moléculaire fait la différence !

Cependant, il faut savoir que plus on avance dans l'âge, plus l'acide hyaluronique, présent dans le derme, diminue. C'est pourquoi les laboratoires cosmétiques proposent des produits riches en acide hyaluronique ou simplement cette molécule, en elle-même, sous forme de sérum à appliquer sur la peau ou encore d'injections. Encore faut-il souligner que plus le choix de la molécule est pertinent, plus le résultat est positif. Pour miser sur l'action anti-âge, mieux vaut opter pour un produit de bas poids moléculaire afin que les molécules puissent pénétrer facilement dans le derme, se gorger d'eau et stimuler les fibroblastes pour un effet anti-âge garanti.

Cependant, si l'on cherche à protéger la peau contre les UV et la pollution, il convient de choisir des cosmétiques contenant de l'acide hyaluronique à haut poids moléculaire. Ces produits n'ont pas pour mission de pénétrer dans la peau, mais plutôt de rester à la surface pour la protéger contre toute agression.

Encore faut-il savoir qu'il existe des compléments alimentaires à base d'acide hyaluronique sous forme de comprimés ou de sirops. Ces compléments alimentaires peuvent être pris sous forme de cures de trois mois renouvelables, et ce, dès l'âge de 30 ans.