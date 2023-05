Afrique: Les participants à la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique saluent l'initiative du Président Tebboune de financer des projets de développement au continent

ALGER — Les participants à la célébration de la Journée mondiale de l'Afrique ont salué, lundi à Alger, la contribution de l'Algérie au soutien aux mouvements de libération en Afrique, se félicitant par ailleurs de l'initiative du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de financer les projets de développement pour la relance du continent africain.

Lors d'une allocution d'ouverture à l'occasion de la Journée mondiale de l'Afrique, organisée à Alger par le ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, l'ambassadrice de la République de Namibie en Algérie, Panduleni-Kaino Shigenge, a salué l'initiative prise par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, lors des travaux du dernier sommet de l'Union africaine (UA), de consacrer un milliard de dollars pour financer les projets de développement en Afrique.

La diplomate a en outre qualifié cette initiative de "message fort" qui "doit être saluée", a-t-elle dit, ajoutant que l'Algérie qui a connu une histoire coloniale difficile jusqu'au recouvrement de l'indépendance en 1962, "s'engage aujourd'hui, en sa qualité de membre fondateur de l'UA et de défenseur de l'unité africaine, dans un processus de leadership et de solidarité avec les pays africains".

Pour Mme Shigenge, l'initiative de l'Algérie et sa contribution en Afrique se veulent "une étape charnière" pour la réalisation des objectifs de l'agenda 2063 de l'UA, qui se réfèrent, entre autres, "au principe de l'autonomie et du financement du continent par les Africains eux-mêmes".

L'ambassadrice de la Namibie a également affirmé que l'amélioration du niveau des infrastructures en Afrique était une condition sine qua non pour mener à bien le projet de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF), notamment au moment où le commerce intra-africain recule de 17%.

Elle a, dans ce sens, salué les initiatives de l'Algérie en matière de soutien aux infrastructures en Afrique, telles que les projets de construction du gazoduc Alger-Lagos et de l'autoroute transsaharienne, mettant en avant "la nécessité de généraliser de telles initiatives sur tout le continent".

Ces initiatives ont été saluées, en février 2023, par le Comité de pilotage de l'Agence du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), qui a jugé nécessaires "l'intensification des efforts pour mobiliser les ressources financières dans les domaines prioritaires pour le continent, ainsi que la réalisation accélérée de projets de développement", a-t-elle rappelé.

La diplomate a, en outre, salué l'organisation de la Journée de l'Afrique par l'Algérie, cette terre imbibée du sang des martyrs qui ont sacrifié leur vie pour libérer leur pays et ont inspiré de nombreux mouvements de libération sur le continent de sorte à ce que les pays africains vivent dans la dignité et l'indépendance.

De son côté, l'ambassadrice des Etats-Unis à Alger, Elizabeth Moore Aubin s'est félicité, dans une déclaration à l'APS en marge de la rencontre, des efforts déployés par l'Algérie pour le développement de l'Afrique, assurant que "c'est un grand honneur d'assister à la célébration de la Journée de l'Afrique, en ce sens que nous considérons à juste titre le rôle de l'Algérie, en tant que pionnier régional, dans la consolidation de la stabilité dans le continent".

En outre, elle s'est félicitée de l'initiative du Président Tebboune qu'elle a qualifiée de "très importante" et à même d'"appuyer les projets de développement dans le continent", ajoutant "je crois que l'Algérie oeuvre sur de nombreux points positifs et que nous devons poursuivre le renforcement des relations entre l'Algérie et les Etats-Unis".

De son côté, l'ambassadeur de la République arabe sahraouie démocratique (RASD) en Algérie, Abdelkader Taleb Omar a estimé, dans une déclaration à l'APS, que la liaison qu'a établie l'Algérie entre la libération du Sahara occidental et la libération de l'Afrique était une idée "inclusive et significative" car l'Algérie défend, comme à l'accoutumée, les causes justes dans le continent africain.

L'ambassadeur sahraoui a affirmé que l'Algérie, qui brigue un siège de membre non-permanent au Conseil de sécurité lors du mandat 2024-2025 à l'occasion des élections prévues le 6 juin, représentera dignement le continent pour défendre la Légalité internationale ainsi que les objectifs et la Charte de l'ONU.