Algérie: Assurer une formation technique spécialisée pour une activité agricole rentable

EL-OUED — Le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels Yacine Merabi a affirmé lundi à El-Oued que son département s'engageait à assurer une formation technique spécialisée pour une activité agricole rentable.

"Le secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels s'engage à assurer une formation technique au profit des agriculteurs pour les aider à pratiquer des activités agricoles selon des données et connaissances scientifiques leur permettant d'acquérir un savoir-faire et atteindre un rendement agricole répondant aux normes nationale et internationale garantissant la compétitivité", a indiqué M. Merabi à l'ouverture d'une journée d'étude intitulée "Agriculture saharienne, aspirations et défis".

La formation en agriculture, a-t-il dit, vise à garantir l'efficacité de l'investissement agricole, notamment dans le cadre de différents dispositifs d'aide à l'emploi et à l'insertion des jeunes dans le marché du travail.

Mettant en avant le rôle des établissements relevant de son secteur en matière de formation de la main d'oeuvre qualifiée, le ministre a affirmé que ces structures pédagogiques sont au service des jeunes désireux accéder à l'une des spécialités offertes dans différents domaines.

La stratégie du ministère de la Formation et de l'Enseignement professionnels, a souligné son premier responsable,"s'oriente vers la formation des stagiaires dans divers métiers adaptés aux spécificités de chaque région pour avoir une main-d'oeuvre qualifiée qui constitue un véritable appui au développement local, outre l'aide à l'insertion des jeunes dans la vie professionnelle".

Au cours de son intervention, Yacine Merabi a mis l'accent sur la mission du secteur de la Formation et de l'Enseignement professionnels en termes d'accompagnement des efforts pour atteindre l'autosuffisance alimentaire, notamment par la diversification des spécialités relatives à l'agriculture, précisant que le secteur s'emploie à relever ce challenge.

Animée par des universitaires, en présence des agriculteurs et opérateurs économiques, cette rencontre qu'a abritée l'Institut national spécialisé dans la formation professionnelle (INSFP), dans la commune de Hassani Abdelkrim (10 km au nord d'El-Oued), s'est articulée autour de thèmes ayant trait à la phoeniciculture, y compris les maladies du palmier dattier et les moyens de prévention, la création des coopératives agricoles et l'utilisation des pesticides en agriculture.

Le ministre a, à cette occasion, présidé une cérémonie de signature des conventions de partenariat entre la Direction locale du secteur, la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et l'opérateur public Algérie Télécom (AT), ainsi qu'un accord de jumelage dans le domaine de l'agriculture entre l'INSFP de Hassani Abdelkrim et l'INSFP de Lakhdaria (Bouira).

Il a en outre attribué quatre titres de propriété des projets financés par l'Agence nationale de gestion du microcrédit (ANGEM) au profit des diplômés de la formation professionnelle.

M. Merabi, lors de cette visite de travail, s'est enquis de la cadence des travaux de réalisation d'une annexe de formation professionnelle dans la commune d'El-Magrane (35 nord-est d'El-Oued) et le projet d'extension d'une structure similaire à El-Bayadh, au sud du chef-lieu.

Au terme de sa tournée, le ministre de la Formation et de l'Enseignement pressionnels, a présidé une cérémonie de signature d'une convention de partenariat entre la Direction locale du secteur et l'Algérienne des eaux (ADE).