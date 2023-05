Ile Maurice: Sorti en boîte, entré à l'hôpital - Ebouillanté par nul autre que son ami

Un fonctionnaire du ministère de la Pêche, âgé de 28 ans, a été ébouillanté, le 26 avril, après une sortie en boîte. Après plusieurs heures, il a été conduit à la clinique de Grand-Baie avant d'être transféré à l'hôpital Victoria, Candos. Il a été admis à l'unité des grands brûlés.

Un mois plus tard, le jeune homme apprend que l'auteur de cette agression n'est nul autre que son ami, un Irlandais, qui a déjà pris l'avion pour son pays, quelques jours après l'incident. La police a tourné en rond avec cette histoire. Le 30 avril, le jeune homme rapporte qu'il s'est rendu en boîte avec son ami. Quelques heures plus tard, ils ont quitté l'établissement pour partir dans un pub.

Mais sur place, le jeune homme, qui était saoul, se souvient qu'une dispute a éclaté. Un inconnu serait venu en sa direction et a tenté de l'agresser avec un bâton en caoutchouc. Le jeune homme a pu esquiver les coups, mais au même moment, il a senti un liquide bouillant sur son visage. Il a aussitôt perdu connaissance. Son ami l'a d'abord transporté dans son appartement, jusqu'à ce qu'il reprenne connaissance. Une fois réveillé, il a été transporté à la clinique de Grand-Baie avant d'être transféré à l'hôpital.

Le fonctionnaire a avancé qu'il ignore la raison de son agression et ne connaît pas son agresseur. Plus tard, il devait revenir sur sa déposition impliquant sept bouncers du pub, avançant que vers 2 heures du matin, alors qu'ils quittaient le pub, les sept gros bras l'ont poussé. Mais alors qu'ils marchaient sur la route principale, il aurait glissé et est tombé sur une bouilloire et c'est là qu'il s'est brûlé. La CID de Grand-Baie a lancé une enquête et a visionné les images des caméras alentours. Mais les caméras de surveillance étaient hors service.

Cependant les limiers ont recueilli les témoignages des personnes présentes, qui ont affirmé qu'une dispute a éclaté entre l'Irlandais et quelques personnes, et que l'Irlandais qui a pris une bouilloire d'eau aurait essayé de l'envoyer à ces personnes-là, mais, saoul, il a perdu l'équilibre et l'eau s'est renversée sur son ami. Ces deux témoignages sont soutenus par les trois autres personnes que la CID avait interpellées, vendredi.