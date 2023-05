Maroc: Tanger - Démantèlement d'une cellule affiliée à Daech qui s'apprêtait à exécuter des projets terroristes visant la sécurité et la stabilité du Royaume (BCIJ)

Tanger — Le Bureau Central d'Investigations Judiciaires (BCIJ), sur la base de renseignements fournis par les services de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire national (DGST), est parvenu, lundi matin, à démanteler une cellule terroriste affiliée à l'organisation «Daech», s'activant dans la ville de Tanger et ce dans le cadre des efforts continus visant à éradiquer les dangers des menaces terroristes.

Ladite cellule, composée de trois personnes âgées entre 31 et 40 ans, s'apprêtait à exécuter des projets terroristes dangereux visant à porter atteinte à la sécurité et à la stabilité du Royaume, indique un communiqué du BCIJ.

Selon les premiers éléments de l'enquête, les prévenus avaient prêté allégeance à l'émir prétendu de l'organisation Daech et s'apprêtaient à exécuter des projets destructeurs visant des installations vitales et sécuritaires, après s'être impliqués concrètement dans la préparation matérielle de leurs projets à travers la détermination des cibles et l'acquisition d'informations sur la confection d'explosifs.

L'enquête a révélé que les mis en cause ont tenté de tisser des liens avec d'autres éléments terroristes s'activant hors du Royaume à l'effet de coordonner avec eux pour rejoindre une des sections de l'organisation Daech, particulièrement dans la région du Sahel et du Sahara, immédiatement après l'exécution des plans terroristes qu'ils comptaient perpétrer dans le Royaume, ajoute la même source.

Les mis en cause ont été placés en garde à vue pour approfondir l'enquête judiciaire menée sous la supervision du parquet compétent chargé des affaires du terrorisme, dans le but de déterminer tous les projets terroristes ainsi que les ramifications et les liens éventuels de cette cellule qui démontre, encore une fois, la prolifération des dangers terroristes qui guettent le Royaume, face à l'acharnement de ceux imprégnés des thèses extrémistes à répondre aux appels subversifs émanant de l'organisation terroriste Daech.