Mali: Journée Internationale des Casques Bleus, 29 mai 2023 - Discours de El-Ghassim Wane

Monsieur le Secrétaire général du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali, représentant le Ministre Abdoulaye Diop,

Monsieur le sous-chef d'Etat major, Général des Forces armées maliennes,

Mesdames et Messieurs les membres de la communauté diplomate

Chers collègues de la MINUSMA et de la famille des Nations unies

Chers amis

Nous nous retrouvons ici, en ce 29 mai, pour célébrer la Journée internationale des Casques bleus, sous un thème on ne peut plus indiqué : « La paix commence avec moi ».

Je vous remercie pour votre présence.

Elle témoigne de l'attachement de vos organisations et pays respectifs au maintien de la paix, indéniablement une des expressions les plus tangibles de la solidarité internationale.

Elle est aussi l'expression de votre engagement personnel, de votre détermination à jouer le rôle qui vous revient dans la quête collective d'un monde meilleur, d'un monde en harmonie.

A travers cette Journée, il s'agit de rendre hommage aux femmes et aux hommes courageux qui servent sous le drapeau des Nations unies à travers le monde, déployant des efforts inlassables pour sauver des vies, transformer des vies, dans des régions et dans des pays en proie aux conflits et à la violence. Ils le font dans des conditions particulièrement difficiles. Leur dévouement mérite le plus profond des respects, mérite la plus grande des admirations.

Le contexte a beaucoup évolué depuis la première opération de maintien de la paix déployée au Moyen Orient en 1948, il y a exactement 75 ans.

Ces premières missions, axées sur le respect d'un cessez-le feu entre deux États, ont progressivement cédé la place aux missions multidimensionnelles chargées d'aider des pays dévastés par la violence à retisser leur tissu social, à restaurer l'autorité de l'Etat et à établir un gouvernement légitime par le biais d'élections démocratiques.

L'environnement dans lequel nous opérons aujourd'hui est aussi devenu extrêmement dangereux. Il l'est, en particulier, pour la MINUSMA du fait de l'omniprésence de la menace terroriste.

À cela s'ajoute, de plus en plus, le fléau de la désinformation et de la mésinformation, qui complique immensément l'exécution de notre mandat d'appui aux efforts des autorités maliennes et au peuple malien. Celui-ci met en danger la sécurité de nos casques bleus, surtout lorsque ce fléau s'accompagne d'appels à la violence lancés par des individus sur les réseaux sociaux.

Depuis 2013, 190 Casques bleus ont perdu la vie au Mali du fait d'actes hostiles. En votre nom et au mien propre, je voudrais leur rendre un hommage appuyé et saluer leur sens du devoir.

Mes pensées vont également aux centaines de casques bleus blessés, certains handicapés à vie, dans le cours de leur déploiement au Mali.

Cette cérémonie est précisément un moment solennel de souvenir, empreint d'une forte émotion, pour ces héros. Il est pour nous l'occasion de renouveler notre engagement à poursuivre leur mission, notre mission. Leur sacrifice n'a pas été vain et ne sera jamais vain, car nous sommes plus déterminés que jamais à atteindre les objectifs auxquels ils ont consacré leur existence.

Je saisis cette occasion pour également saluer la contribution du Mali au maintien de la paix. Oui, le Mali accueille une opération onusienne, mais il fournit aussi du personnel pour d'autres opérations, ailleurs dans le monde.

A la date de mars 2023, 54 policiers et militaires maliens étaient déployés au sein de la MINUSCA, en Centrafrique, et de la MONUSCO, en République démocratique du Congo. A travers eux, le Mali apporte sa part de solidarité à d'autres pays confrontés à des défis similaires.

Au nom du système des Nations unies au Mali, je tiens aussi à exprimer ma profonde solidarité avec le peuple et les autorités du Mali. Leur pays traverse depuis plus d'une décennie maintenant une situation d'extrême difficulté, caractérisée notamment par la barbarie terroriste et les souffrances indicibles qu'elle inflige. Leur résilience est remarquable, et je n'ai aucun doute qu'ils viendront à bout des défis actuels.

Dans le cadre du mandat qui nous est donné par le Conseil de sécurité, nous continuerons à oeuvrer avec nos partenaires maliens, main dans la main, en appui à leurs efforts, pour que la profonde aspiration du peuple malien à la paix, à la justice et au progrès devienne réalité.

Mesdames et Messieurs,

Comme je l'ai dit tantôt, le thème de cette célébration ne pouvait être plus indiqué. « La paix commence avec moi » a une double signification.

Ce thème met en évidence la responsabilité qui incombe à chacun et à chacune d'entre nous pour contribuer à la quête de la paix. Contribuer à la paix par nos comportements dans les gestes de la vie quotidienne. Contribuer à la paix par la compassion que nous témoignons à nos semblables. Contribuer à la paix par l'exemple que nous donnons dans nos familles, dans nos communautés et dans nos lieux de travail.

C'est aussi une affirmation du caractère collectif de la quête de la paix. Cette vérité fondamentale a un écho particulier ici au Mali, un pays qui vit quotidiennement, dans sa chair, les affres de la violence et où le besoin de paix et de sécurité est assurément l'aspiration la mieux partagée.

La MINUSMA est une expression de la solidarité internationale envers le Mali. Comme d'autres missions de maintien de la paix des Nations unies, elle repose sur un réseau de partenariats. Partenariat entre la Mission, la MINUSMA, d'une part, les autorités maliennes et d'autres acteurs, y compris les femmes et les jeunes, de l'autre. Partenariat entre les Nations unies et les pays contributeurs de troupes et de personnels de police. Partenariat entre les Nations unies et les organisations régionales et d'autres acteurs apportant leur pierre à l'édifice de la paix au Mali.

Le succès ultime de nos efforts dépend de bon fonctionnement de chacun de ces partenariats. Il dépend aussi de la mesure dans laquelle ces partenariats se renforcent mutuellement.

C'est tout l'objet de l'agenda 'Action pour la paix' par lequel les États membres des Nations unies et plusieurs organisations régionales ont affirmé leur attachement au maintien de la paix et leur détermination à oeuvrer sans relâche au renforcement de son efficacité.

Pendant les 75 années écoulées, le maintien de la paix a eu un impact concret sur la vie de millions de personnes touchées par des conflits dévastateurs.

Ces résultats remarquables ont été rendus possibles grâce au dévouement de plus d'un million de personnels en uniforme et de personnels civils. Leur héritage nous inspire tous à agir, plus que jamais conscients que la paix commence avec chacun et chacune d'entre nous et que son avènement ne peut être que la résultante de la conjugaison de nos efforts individuels.

Ensemble, travaillons pour créer un avenir où la paix n'est pas qu'un rêve, mais une réalité tangible pour tous.