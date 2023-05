Ile Maurice: Budget des ARTs et du patrimoine culturel - L'heure des comptes

Alors que le Budget 2023/2024 sera présenté en fin de semaine, le vendredi 2 juin, qu'en est-il de l'état d'avancement des décisions annoncées l'an dernier, lors du même exercice. Prenons garde que l'heure des comptes ne devienne l'heure des contes.

The Status of the Artist bill: vivement les débats

C'était la mesure absente du Budget 2022/2023. Pourtant, c'est ce que les secteurs créatifs réclament le plus : le vote du Status of the Artist bill. C'est-à-dire de quoi établir un cadre légal pour les professions artistiques.

Le projet de loi est passé en première lecture à l'Assemblée nationale le mardi 16 mai. Avant d'être doublé par les débats et le vote d'urgence des amendements au Local Government Act, pour l'extension des mandats dans les administrations régionales.

Il faut maintenant attendre que le projet de loi - Status of the Artist bill revienne en deuxième lecture, ce qui donnera lieu aux débats. En attendant, des critiques fusent déjà au sujet de ce projet de loi qui propose la création du Professionnal in the Arts Council, un board où le président ainsi que six représentants de secteurs créatifs seront nommés par le ministre des Arts et du patrimoine culturel. C'est ce board - et ses comités sectoriels - qui vont accorder la carte professionnelle aux artistes.

L'Union des Artistes, présidée par Joëlle Coret, avec pour négociateur syndical Ivor Tan Yan, a souligné que suite à la pandémie, les artistes étaient considérés comme des travailleurs indépendants. «Sauf que les artistes ne seront pas considérés comme des professionnels tant qu'ils n'obtiennent la carte officielle. L'Union ne peut accepter un Status of the Artist bill qui exclut tous les artistes à l'exception de ceux qui font la demande d'une carte professionnelle. C'est abusif.»

L'Union des Artistes craint aussi la «course» cruelle entre artistes, pour être nommés sur le comité sectoriel. Nomination qui est assortie d'honoraires, «as the minister may determine», dit le projet de loi. L'Union se demande aussi «comment est-ce que les experts recrutés par le ministère vont-ils traiter ces artistes qui expriment aujourd'hui des réticences concernant ce projet de loi ?»

National Arts Centre: première phase enclenchée

Il y avait Rs 20 millions pour un National Arts Centre comprenant un studio d'enregistrement, à Réunion Maurel, Petit Raffray, dans le Budget l'an dernier. Ce village est dans la circonscription n°6 Grand-Baie/Poudre d'Or où Avinash Teeluck, ministre des Arts et du patrimoine culturel, a été élu en 2019. Valeur totale estimée de ce projet de construction : Rs 57 millions. Les Rs 20 millions représentent la première tranche du National Arts Centre.

Le 22 septembre 2022, l'appel d'offres pour le «design and construction» de ce projet a été lancé. Rappelons que cette annonce avait provoqué l'étonnement de nombreux créatifs l'an dernier. Certains soulignant que ce n'est pas un nouveau studio qui va réellement contribuer à l'avancement des artistes.

Monuments commémoratifs: SAJ, plus présent que jamais

L'an dernier, Rs 15 millions ont été votés pour les monuments. Pendant l'examen du Budget en comité, le ministre des Arts et du patrimoine n'a pas donné de précisions sur les concernés. En indiquant que la liste n'était pas encore finalisée. «Par la suite, un samadhi a été construit, démoli et reconstruit au jardin de Pamplemousses», note Arrmaan Shamachurn, président de SOS Patrimoine en péril. Le 8 avril, un buste de SAJ a été dévoilé au Gandhi Square à Rivièredu- Rempart. Ce mois-ci, le ministère des Arts a lancé le projet d'une statue grandeur nature de SAJ au Port-Louis Waterfront. «On peut donc se demander si ces Rs 15 millions de l'État ont été utilisés seulement pour ces projets ?» s'interroge le président de l'association.

Patrimoine: expression of interest... sans intérêt

Un Expression of Interest sera lancé pour encourager les opérateurs privés à rénover, entretenir et exploiter commercialement les bâtiments et des sites historiques, notamment le Château Bénarès et La Citadelle. C'est ce que prévoyait le Budget l'an dernier.

Arrmaan Shamachurn note qu'il n'y a pas eu d'appel à manifestation d'intérêt jusqu'ici. Au sujet du Château Bénarès, SOS Patrimoine en péril s'est tourné vers le conseil de district de Savanne. «En mars, on m'a répondu en écrit que le conseil de district n'a pas les compétences pour exécuter le projet de rénovation.» Et que le projet serait référé au ministère des Arts et du patrimoine culturel.

À l'annonce de l'extension du mandat des administrations régionales, il y a deux semaines, SOS Patrimoine en péril a à nouveau rappelé aux autorités que leur attention avait déjà été attirée sur l'incapacité des administrations régionales pour entretenir les structures patrimoniales relevant de leur juridiction. En attendant, depuis que Château Bénarès a été durement affecté par les rafales de Classe 4 du cyclone Batsirai en février 2022, l'édifice est toujours dans un état d'abandon.

Musée de Mahébourg: les travaux de rénovation (encore) attendus

L'an dernier, le Mauritius Museums Council (MMC) présidé par Somduth Dulthumun a eu Rs 5 millions pour la rénovation du musée de Mahébourg. Le consultant pour ce projet a déjà été sélectionné, précise Somduth Dulthumun. Il s'agit du cabinet de l'architecte Hans Dwarka. «Incessamment, l'appel d'offres pour trouver l'entrepreneur sera lancé», ajoute-t-il. Combien cette rénovation va-t-elle coûter ? Somduth Dulthumun n'avance pas de chiffre précis. «Le MMC a un budget d'environ Rs 25 millions pour ces travaux.» Et si la rénovation coûte plus ? «On peut toujours trouver des financements auprès du Lotto Fund, par exemple.» Est-ce que cette rénovation va se faire en phases ? «Ce sera non-stop», assure le président du MMC. Pendant la fermeture du musée de Mahébourg, «nous allons trouver un local dans la région pour continuer à montrer nos collections».

Musée SSR: deux appels d'offres non concluants

L'an dernier, le Budget avait accordé Rs 4 millions pour la rénovation du musée SSR, à Plaine-Verte. Somduth Dulthumun explique que deux appels d'offres se sont avérés non-concluants, pour des «raisons techniques». Si l'offre du lowest bidder dépasse le coût estimé des travaux par plus de 15 %, le contrat ne peut être alloué, précise-t-il. L'appel d'offres a été lancé une nouvelle fois, pour trouver l'entrepreneur des travaux. «Le ministère des Arts a engagé un consultant en interne, pour superviser les projets mineurs.»

Jardin de Pamplemousses: première tranche de Rs 50 millions décaissée

L'exercice financier 2022/2023 prévoyait une enveloppe de Rs 150 millions sur trois ans pour le «rafraîchissement» du jardin botanique de Pamplemousses. Du côté du SSR Botanical Gardent Trust, on confirme qu'une première tranche de Rs 50 millions a bien été décaissée. Un appel d'offres a été lancé pour la construction de kiosques et la réfection des allées du jardin.

«Avec Rs 150 millions à dépenser, il faudrait d'abord un plan d'ensemble. Pa zis kan enn kitsoz kase, ou ranze», estime Arrmaan Shamachurn. Il plaide en faveur d'une vraie politique de gestion des jardins botaniques. Il rappelle l'épisode problématique de la construction d'une plateforme religieuse au jardin botanique de Curepipe, début janvier. À l'époque, SOS Patrimoine en péril avait proposé, d'une part d'identifier tous les jardins ayant valeur de patrimoine et de les doter d'un cadre légal commun. «Les jardins de Pamplemousses et de Curepipe, c'est un seul projet où des plantes se sont acclimatées selon le temps qu'il y fait.»

Théâtre de Port-Louis: 15 ans depuis la fermeture pour rénovation

Une «contribution» de Rs 10 millions. C'est ce qu'avait accordé le Budget l'an dernier à la phase II de la rénovation du théâtre de Port-Louis. Travaux estimés à environ Rs 300 millions. Un appel d'offres a été lancé en mars de cette année. En attendant, le théâtre de Port-Louis est fermé pour rénovation depuis juin 2008. Cela fera 15 ans cette année.

Arts plastiques: Mauritius Arts Expo attendue

Une première édition de Mauritius Arts Expo était prévue dans le courant de l'année financière 2022/2023. Avec une allocation de Rs 5 000 à chaque exposant. C'est mi-avril cette année que l'appel à participation a été lancé. Cette exposition devait avoir lieu à la Citadelle du 15 au 28 mai. Mais les dates ont été reportées au mois prochain.