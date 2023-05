Angola: L'INEFOP a formé plus de 300 mille citoyens dans divers domaines

Luanda — L'Institut national de l'emploi et de la formation professionnelle (INEFOP) a formé, entre 2018 et 2022, 318.692 citoyens dans diverses spécialités, dépassant l'objectif de 254.000 prévu, a annoncé ce lundi, à Luanda, la ministre de l'Administration publique, du Travail et de la Sécurité sociale , Teresa Dias.

Selon la responsable, plusieurs actions ont ainsi été lancées pour contribuer à l'augmentation des niveaux d'employabilité, en mettant l'accent sur le travail indépendant et dans l'amélioration des processus de revitalisation de la formation professionnelle.

Prenant la parole lors de la Rencontre nationale sur l'administration publique, le travail et la sécurité sociale, sous le thème "Discuter des voies et des progrès de l'administration, du travail et de la sécurité sociale", Teresa Dias a fait savoir que 294 personnes ont été formées aux techniques de gestion, en tenant compte de la formation des entrepreneurs.

Il a ajouté que dans le cadre de l'expansion des centres de formation professionnelle, onze ont été construits, notamment dans les localités de Cacolo (Lunda Sul), Kuito (Bié), Cangola (Uíge), Bailundo (Huambo), Matala (Huíla), Dinge ( Cabinda), Mucari (Malanje), Mbanza Congo (Zaïre), Sambizanga Cazenga (Luanda) et Luena (Moxico), au total onze.