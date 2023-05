Angola: João Lourenço défend l'amélioration de l'environnement des affaires

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a réitéré lundi, à Luanda, que l'amélioration de l'environnement des affaires est une condition fondamentale pour attirer davantage d'investissements, un facteur qui constitue un défi pour tous les Angolais.

Pour le Chef de l'État, qui a fait cette déclaration sur son compte Facebook, outre l'approvisionnement accru en électricité, en eau, ainsi que les bonnes routes, tous les agents de l'administration publique et du secteur privé doivent accomplir leurs tâches avec zèle et dévouement.

João Lourenço a souligné qu'en agissant sur cette voie, l'Angola pourrait être un marché ouvert et digne de recevoir plus d'investissements qui permettent de générer plus de richesse et plus d'emplois pour les familles.

Dans le cadre de l'encouragement de l'entrepreneuriat, le Chef de l'État a participé la semaine dernière au Forum économique Italie-Angola, organisé par l'association d'affaires Confindustria Assafrica en collaboration avec l'Agence de promotion des investissements privés et des exportations, où il a évoqué le succès de la diplomatie angolaise qui dépend aussi de la perspicacité de la classe affaires à saisir les opportunités qui s'offrent à elle.

Durant l'activité, qui s'est déroulée dans le cadre de la visite d'État qu'il a effectuée en République italienne, il a également parlé de l'importance de la diplomatie angolaise dans la mobilisation des ressources et du savoir-faire des pays ayant une expérience avérée.

A cet égard, dans le cadre de son programme de gouvernance, entériné lors des élections de 2022, l'Exécutif se propose d'oeuvrer à l'amélioration de l'environnement des affaires, essentiellement pour encourager et attirer les investissements privés, notamment les investissements directs étrangers, ainsi que pour relancer la croissance économique. dans tous les secteurs de l'économie angolaise.

De même, il prévoit de transformer le pays en une nation de plus en plus ouverte, transparente aux entreprises, avec une économie forte et diversifiée, ainsi que la mise en oeuvre de réformes visant à supprimer les obstacles qui entravent encore la capacité du pays à attirer les investissements.