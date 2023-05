Sénégal: Nouvellement portée à la tète de la Bicis - Ndéye Coumba Aw décline ses ambitions

Portée à la tête de la Bicis le 1er mai dernier, Ndéye Coumba Aw a décliné ses ambitions pour relever les défis. «Je vais être la première femme à diriger la Bicis qui a 60 ans.

C'est une première. Le challenge, il est important et c'est passionnant pour moi pour avoir passé 18 ans à la Bicis, sortir et revenir. J'ai eu d'autres expériences qui me permettront aujourd'hui. J'ai des expériences acquises au niveau de la Bicis et le groupe BNP Paribas. On sait que le groupe a eu à former la plupart des dirigeants de la place. J'ai eu des expériences et j'ai cherché d'autres expériences pour compléter. Je pense qu'avec ça, je pourrais être à la hauteur des ambitions que le nouvel actionnaire», a fait savoir Ndéye Coumba Aw lors de la traditionnelle conférence de presse de clôture de la 31e édition du festival de jazz de Saint-Louis.

Elle compte s'investir au niveau du service pour faire face à la concurrence. «Notre slogan, le focus client, on va pratiquer ça. Je pense que les gens doivent accueillir les clients dans un cadre correct. Les gestionnaires doivent être bien formés et tout le monde doit jouer son rôle : être proche du client, proposer des produits, être réactifs par rapport à ce que font les concurrents, avoir une certaine agilité et pouvoir impulser», a laissé entendre la directrice générale de la Bicis.

Poursuivant son propos, elle ajoute : «Aujourd'hui, l'ambition, c'est aussi de reconquérir les clients qu'on a perdus, maintenir nos clients existants et de pouvoir chercher d'autres qu'on n'avait pas». Diplômée de Sup De Co en master finance, audit et contrôle de gestion, Ndéye Coumba Aw a été directrice Clientèle Grandes Entreprises et Institutionnels à la CBAO mais aussi directrice adjointe de la BDK.

Pour rappel, la Bicis a récemment rejoint le groupe SUNU, entreprise panafricaine de services financiers créée par feu Pathé Dione.