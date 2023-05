Sénégal: Invite des leaders au discernement et à la sagesse, a la concorde nationale et a la préservation du bien commun - L'homélie de Monseigneur Paul Abel Mamba

La messe solennelle de la 135ème édition du pèlerinage marial de Poponguine a été marquée hier, lundi, par un appel de Monseigneur Paul Abel Mamba, évêque de Tambacounda, à l'endroit de nos leaders, au discernement et à la sagesse, à la concorde nationale et à la préservation du bien commun.

Selon lui, «la Vierge Marie, trône de Sagesse et de Discernement», doit instruire les leaders dans la préservation du bien communautaire (commun), à être source de paix entre les enfants d'un même pays. Sur le développement du thème de la messe solennelle : «Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi», thème de l'édition 2023 du pèlerinage marial, dans son homélie, il a fait référence à la Vierge Marie et à Elisabeth, deux femmes inspiratrices. Selon lui, Marie est le tracé de la feuille de route, de la vocation de l'Eglise et de la société.

Celle-ci se fonde sur le baptême. Cela est d'une grande importance si on se réfère à la Vierge Marie, le temple de l'esprit sain et l'exemple de ce que nous sommes sous-tendus par une volonté de vivre avec nos proches et être aussi à la disposition de tous ; la culture des grâces pour l'épanouissement et le bien-être de la communauté. A l'en croire, les membres de l'Eglise, à quelque station où ils se situent, doivent inspirer les fidèles dans le respect des enseignements de Marie, fondements des droits de l'homme. Selon lui, les hommes en sont les dépositaires et l'église dans sa mission doit participer à l'accomplissement de la volonté du Seigneur.