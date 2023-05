Sénégal: Festival de jazz de Saint-Louis - La 31ème édition se termine sur de bonnes notes

Les rideaux sont tombés sur la 31ème édition du festival de jazz de Saint-Louis. Durant quatre jours, le public a eu rendez-vous avec de grands noms de la scène musicale. Lors de la traditionnelle conférence de presse de clôture dimanche dernier, les organisateurs ont tiré un bilan satisfaisant malgré quelques difficultés.

Les festivaliers de différents horizons s'étaient donnés rendez-vous à la Place Baya Ndar. Ce dimanche soir 28 mai, Daniel Migliosi du Luxembourg, John Shannon et Liz McComb des Etats-Unis étaient sur scène pour la dernière programmation musicale en «In». Les têtes d'affiche ont enchanté le public avec un mélange de jazz, blues, soul, gospel. L'édition 2023 du festival de jazz de Saint-Louis, s'est terminée, et en beauté. D'ores et déjà, les organisateurs se projettent sur 2024.

Cette 31e édition a été dédié à la mémoire du pianiste américain de légende et incontournable du jazz Randy Weston, décédé en 2018. Le président de l'association Saint-Louis jazz, Me Ibrahima Diop se dit «satisfait», que celle-ci s'est globalement bien tenue, ne serait-ce que pour la programmation musicale et la dimension «internationale» de l'évènement, avec des grands noms de la musique.

«Le festival a aujourd'hui atteint un niveau mondial insoupçonné», a-t-il fait savoir lors de la traditionnelle conférence de presse de clôture organisée ce dimanche 28 mai sur le bateau Bou El Mogdad.

Cependant, entre des fonds qui tardaient à être réunis, un certain «manque» d'implication des populations, des «organes de l'Etat qui leur doivent de l'argent», la location d'une sonorisation à 12 millions, les difficultés ne manquaient pas. «On comptait sur 200 millions, nous peinons à réunir ces fonds», a laissé entendre Me Ibrahima Diop.

Partenaire majeur du festival de jazz de Saint-Louis, la Bicis qui a renouvelé son soutien à cette 31ème édition, compte perpétuer la tradition. «Aujourd'hui encore, nous réitérions notre fidélité à toute épreuve et notre engagement à porter ce festival au sommet des activités culturels de notre pays», a déclaré la nouvelle Directrice générale de la Bicis, Ndéye Coumba Aw.

Depuis quelques années, l'idée de passage du statut d'association à fondation Saint-Louis Jazz est agitée. Ce, pour surtout faire face aux difficultés économiques liées à l'organisation. «L'idée a été actée par les membres de l'association et les pouvoirs été donnés pour se faire. Ça n'a pas beaucoup avancé», a tenu à préciser le président de l'association Saint-Louis jazz. Me Ibrahima Diop reste tout de même optimiste : «Je suis engagé à gérer cette situation transitoire jusqu'à l'érection de cette fondation».

Le festival s'est imposé au fil des années, comme un évènement culturel phare de Saint-Louis. Les organisateurs ont à coeur de faire découvrir les différentes facettes du jazz mixant chaque année tradition et modernité, blues, jazz, rock soul : les styles se mêlent dans une ambiance familiale et festive. Ce, en faisant jouer de grands noms de la musique. Par exemple, le claviériste malien Cheikh Tidiane Seck le monument de la musique mandingue, le jeune trompettiste luxembourgeois Daniel Migliosi, le pianiste franco-suisse Claude Diallo qui ont fait leur apparition cette année. Curieux et enthousiaste, le public répond chaque année à l'appel des artistes et des organisateurs. Comme en témoigne cette française.

«C'est un grand festival. J'aime beaucoup. C'est la première fois que j'y assiste. Mais désormais, je ne vais plus le rater. Il y a eu des belles prestations», confie Isabelle qui vient de Paris.

Festival électrisant, sites emblématiques, foires artisanales, réceptifs hôteliers pleins, restaurants et quartiers animés : de tout pour plonger au coeur de l'effervescence de Saint-Louis.