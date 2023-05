Sénégal: AG élective fédération sénégalaise de basketball - Me Babacar Ndiaye plébiscité pour un 3ème mandat

Me Babacar Ndiaye a été réélu à la tête de fédération sénégalaise de basket-ball lors de l'Assemblée générale ordinaire élective qui s'est déroulée ce samedi 27 mai au CICES. Le président sortant est sorti largement victorieux des urnes avec 98 voix contre 42 pour son adversaire, Mamadou Pathé Keïta. Un plébiscite qui permet au patron du basket, en poste depuis 2015, d'enchaîner avec un troisième mandat à la tête de l'instance et d'inscrire la discipline dans la continuité.

La Fédération sénégalaise de basket-ball (FSBB) a renouvelé sa base lors de l'assemblée générale élective qui s'est tenue ce samedi 27 mai au CICES. Sans grande surprise, le président sortant Me Babacar Ndiaye a été déclaré vainqueur du scrutin qui a regroupé 140 clubs répartis entre la D1 et la D2. Il est sorti avec une large victoire avec 98 voix contre 42 pour son challenger, Mamadou «Pathé» Keita, président du club de GBA (Guédiawaye Basket-ball Académie). A la tête de l'instance dirigeante du basket-ball sénégalais depuis 2015, l'ancien président du Dakar université club entame donc son troisième mandat de 4 ans qui devrait se terminer en 2027. Contrairement aux Assemblées générales précédentes, le président élu n'a cette fois pas été autorisé à choisir son comité directeur.

Avec le nouveau format adopté, cette prérogative est cette année revenue aux 110 clubs. Leurs représentants ont pu procéder au vote des 31 membres qui vont composer le comité directeur. Une liste qui est complétée par les 7 personnes cooptées du ministère des sports. La présence de l'international sénégalais Gorgui Sy Dieng, par ailleurs, président de Kébémer Basket club, a été une des curiosités de cette élection. Contre tout attente, le capitaine des Lions a intégré le comité directeur de la FSBB. Une rentrée qui a été sans doute inédite en ce sens qu'aucun autre basketteur n'a pour le moment réuni au sein de l'instance dirigeante aussi bien une casquette de joueur en activité que celle d'administratif.

Se réjouissant de ce plébiscite, le président sortant est aussi réconforté par la composition de son Comité directeur.

«Je tends ma main à tout le monde pour le développement de notre basket»

Il estimera que la décision de construire un bloc autour de sa personne reste aujourd'hui le plus important. «Je remercie le Bon Dieu, mes parents et tous ceux qui m'ont soutenu. C'était un peu dur. Nous avons tout accepté, pour que les résultats ne soient pas contestés, ni contestables. Les élections ont plébiscité le comité directeur sortant. Je rappelle que sur les 31 membres élus pour le comité directeur, les 30 appartiennent à mon camp. Nous avons été élus avec 99 voix. Il faut remercier ceux qui se sont mobilisés aujourd'hui pour venir me soutenir. Les élections sont finies et je tends ma main à tout le monde pour le développement de notre basket. Il est temps de travailler.

La fédération et le Comité directeur ont été élus avec une écrasante majorité. Tous les acteurs du basket doivent maintenant se soumettre à la volonté et aux décisions de cette fédération», soutient-il. «Grosso modo, mon programme, c'est l'organisation d'un Afrobasket U18, la reconquête d'un titre de champion d'Afrique chez les messieurs et la construction d'un siège pour la Fédération qui sont entre autres les grands chantiers. Ce qui est important de retenir c'est ce bloc que le monde du basket a constitué autour de ma personne. Je demande maintenant que tout le monde se retrouve autour de l'essentiel», a-t-il poursuivi.

Me Babacar Ndiaye annonce que le comité directeur va se réunir avant la fin de la semaine pour élire un bureau fédéral.

«Il y a des rôles qui ont été définis par l'AG. Les membres du CD ont été élus souverainement. On ne peut pas donner leur place à des personnes que l'assemblée n'a pas élues. Le président va prochainement proposer un bureau au Comité directeur», a-t-il confié.

Parlant de ses adversaires, le patron du basket sénégalais affirme avoir pardonné. «Je pardonne tous mes adversaires. Je crois que je suis la personne la plus diffamée, la plus calomniée pendant ces derniers mois. On m'a traité de tous les noms d'oiseaux et de n'importe quoi. Je n'ai pas voulu répondre car, je suis sûr de mes faits. Mais aussi que la vérité finit toujours par triompher. Il ne faut pas se tromper d'objectif», a-t-il indiqué.

Parmi les urgences, Me Ndiaye indique la fédération de basket est aujourd'hui tournée vers l'Afrobasket féminin 2023, dont la préparation externe doit commencer au mois de juin.

«Nous allons essayer de terminer la saison à temps, les Play-off pour les filles et les deux journées chez les garçons. On a retenu l'organisation du tournoi national de la petite catégorie prévue au mois d'août et j'en ai parlé avec Gorgui Sy Dieng», précisera Me Ndiaye.

Résultats des membres du CD

Gorgui Sy Dieng ( 99 voix), Samba Gaye (99), Maimouna Mbengue (82), Larry Ndaw Gueye (80), Yaya Seye (75), Ahmed Dieng (73), Ibrahima Niang (72), Djibril Fall dit Ale (72), Mandogal Camara (71), Cheikh Diop (69), Maimouna Fall (68), El Hadj Daouda Ndiaye (67), Jacques Ndiaye (67), Ndeye Fatou Ndiaye (67), Cheikh Ahmed Tidiane Diouf (67), Mamadou Ndiaye (66), Fatou Pouye (65), Souleymane Barry (64), Amadou Makhtar Diagne (61), Cheikh Oumar Niane (61), El Hadj Cheikh Oumar Foutiyou Sy (61),Assane Ndiaye (59), El Hadj Mamadou Sarr (58), Ardo Mayoro Fall (57), Mansour Diagne (57), Youssouf Tall (56), Abdoul Sy (51), Yamar Samb (51), Abdel Hadre Albert Seck (58), Anne Marie Diokh (48), Amadou Seck dit Bill (45)

Les cooptés :

Serigne Mboup, Mouhamdou Kabir Pène, Coumba Cissé, Henriette Diouf, Kader Wade, Marie Emilie Lopez, Mamadou Kassé.