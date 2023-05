Angola: Service pénitentiaire mise sur la formation agricole pour le personnel et les détenus

Malanje — La formation du personnel pénitentiaire et de la population pénitentiaire des prisons des 18 provinces du pays est l'une des priorités du Service pénitentiaire, en vue de rentabiliser ces unités et de soutenir le système national de production agricole et animale.

Le projet qui a démarré il y a un an, est mis en oeuvre en partenariat avec le Ministère de l'Agriculture et des Forêts, visant à rétablir les niveaux de production agricole et animale que les établissements pénitentiaires du pays ont déjà atteints par le passé, notamment à Damba, en termes d'approvisionnement en produits alimentaires.

L'information a été réitérée lundi, à Malanje, par le directeur général du Service pénitentiaire, commissaire principal de prison Bernardo Gourgel, en marge d'une visite à la prison de Damba.

Il a fait savoir que le partenariat permet actuellement la production de céréales, de légumes, d'arbres fruitiers et de tubercules sur une extension de 300 hectares dans les prisons de Malanje, Benguela, Huambo, Cuanza Sul et Cuanza Norte.

Il a souligné l'augmentation de la production enregistrée par la prison de Damba, avec 22 hectares d'arbres fruitiers, 15 de manioc et 15 de pommes de terre, en plus des oignons et des tomates, qui commenceront à être produits à grande échelle dans les prochains jours.

Au niveau de la production animale, il estime à plus de 100 têtes de bétail, au moment où des travaux sont en cours pour réhabiliter une porcherie, qui aura une capacité de 200 porcs.

Bernardo Gourgel a indiqué que ladite prison, située dans la municipalité de Mucari, dispose de toutes les conditions techniques pour redevenir une référence au niveau national, compte tenu des terres arables et des ressources en eau abondantes dont elle dispose.

De son côté, le conseiller du ministère de l'Agriculture, Walter Bemba, a souligné que le partenariat avec le ministère de l'Intérieur visait à tirer parti de la main-d'oeuvre existante dans les prisons, en vue d'atteindre les niveaux de productivité dont le pays a besoin en termes agricoles.

Avec cela, a-t-il ajouté, l'alimentation de la population carcérale ne sera plus un "fardeau" pour l'Exécutif et assumera elle-même un rôle fondamental dans l'autosuffisance alimentaire.

L'agenda de travail du directeur général du Service pénitentiaire réserve pour mardi, son dernier jour à Malanje, une visite à la prison pour femmes de Cacuso.