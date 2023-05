Angola: Sonangol et ses partenaires inaugurent une centrale photovoltaïque à Caraculo

Luanda — Sonangol et ses partenaires inaugurent, ce mardi, la première phase de la centrale photovoltaïque de Caraculo, à Namibe, qui prévoit une capacité globale de 50 mégawatts.

Dans cette première phase du projet, il est prévu le lancement de 25 mégawatts d'énergie propre, avec un total de 46 000 panneaux solaires et dans une action conjointe de Sonangol et de la multinationale italienne ENI, a appris l'ANGOP auprès de la compagnie pétrolière nationale.

Après cette phase, 25 mégawatts supplémentaires seront ajoutés, pour atteindre les 50 mégawatts prévus dans le projet.

Les premières centrales photovoltaïques se trouvent dans la province de Benguela, plus précisément dans la région de Biopio (188,8 MW) et de Baia Farta (96,7 MW) ; elles ont été inaugurées en juillet 2022 par le Président de la République, João Lourenço,

L'électricité produite par la centrale de Caraculo, par la société italienne Saipem, sera envoyée sur le réseau de transport du Sud.

Le projet est situé dans une zone désertique inhabitée et contribuera à réduire la consommation de diesel pour la production d'électricité, ainsi qu'à soutenir la transition énergétique, en plus de renforcer la matrice énergétique en Angola, avec plus de 5 900 mégawatts.

En plus de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES), le projet s'inscrit dans les objectifs de "Angola Energia 2025", un plan à long terme du Gouvernement dont l'objectif principal est de fournir à la population des services énergétiques de base.

Comme le projet Caraculo, Sonangol en met également en oeuvre un autre dans la région de Quilemba, province de Huila, avec la multinationale TotalEnergies, avec la prévision de produire initialement 35 mégawatts, puis atteindre 80 mégawatts de puissance.

La compagnie pétrolière nationale travaille également avec le groupe allemand Gauff and Joint dans la construction et l'exploitation d'une usine d'hydrogène vert et de dérivés, un projet situé à côté du terminal océanique de Barra do Dande, avec une production prévue de 280 mille tonnes, par an, dès que cette initiative entrera en vigueur.

En 2022, Sonangol a défini sa stratégie de transition énergétique pour la période 2022-2030, basée sur l'utilisation des hydrocarbures comme source de financement du processus, avec le gaz comme source d'énergie de transition vers les énergies renouvelables.

En matière d'énergies renouvelables, dont l'hydroélectricité, le pourcentage d'approvisionnement énergétique qui, depuis 2022, est d'environ 56% passera à 70%, en 2030, et 94%, en 2050, tandis que celui de source thermique passera de 6,0%, atteint en 2022, à 12,4% en 2030 et 32,9% en 2050, selon les objectifs contenus dans la Stratégie à long terme (ELP Angola - 2050).