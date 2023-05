Congo-Brazzaville: Parlement - Quarante-quatre affaires à l'ordre du jour de la session de juin

Le 2 juin, une nouvelle session parlementaire va s'ouvrir dans les deux chambres. Réunies le 26 mai de manière distincte, les conférences des présidents des deux chambres ont retenu dix-huit affaires pour le Sénat et vingt-six pour l'Assemblée nationale, en attendant celles qui pourront parvenir en cours de session.

Parmi les affaires phares arrêtées dans les deux chambres figure en bonne position le débat d'orientation budgétaire consacré essentiellement au recadrage budgétaire. A cet effet, les sénateurs et députés décideront, en plénière, des dépenses prioritaires à effectuer par le gouvernement.

Au niveau des deux chambres, vingt-deux projets d'autorisation de ratification des conventions de l'Organisation internationale du travail seront examinés, dont treize à l'Assemblée nationale et neuf au Sénat. L'objectif étant d'arrimer le Congo aux normes universelles en matière de travail.

De même, sénateurs et députés adopteront les projets de loi portant gestion durable de l'environnement au Congo ; projet de loi portant transformation du Fonds d'impulsion de garantie et d'accompagnement, ainsi que celui portant création du Centre national d'inventaire et d'aménagement des ressources forestières et fauniques.

Ils débattront aussi du projet de loi organique concernant la Cour des comptes et de discipline budgétaire et de celui portant création du Centre africain de recherche et d'intelligence artificielle.

A la chambre basse, les élus du peuple statueront aussi sur deux projets d'autorisation de ratification dans les domaines de la coopération.

Dans le cadre du contrôle de l'action du gouvernement, les deux chambres parlementaires ont prévu chacune une séance de questions orales au gouvernement avec débat et une question d'actualité.