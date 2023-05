Congo-Brazzaville: Journée internationale des femmes du secteur maritime - L'événement célébré au PAPN

La deuxième édition de la Journée internationale des femmes du secteur maritime (JIFSM) a été célébrée, le 26 mai, à l'auditorium du Port autonome de Pointe-Noire (PAPN) en présence d'Honoré Sayi, ministre des Transports, de l'Aviation civile et de la Marine marchande, et d'Ingrid Olga Ghislaine Ebouka Babackas, ministre du Plan, de la Statistique et de l'Intégration régionale.

Un focus sur le thème « Mobiliser les réseaux en faveur de l'égalité femmes-hommes » a permis aux femmes du secteur maritime de discuter, d'échanger et de partager les expériences sur la profession des gens de mer.

Célébrer la place des femmes dans le secteur maritime, promouvoir de façon continue le recrutement, le maintien en service et l'emploi durable des femmes dans le secteur maritime, donner davantage de visibilité aux femmes du secteur maritime, renforcer l'engagement de l'Organisation maritime internationale (OMI) en faveur de l'objectif de développement durable qui prône dans une de ses dispositions l'égalité entre les sexes sont les principaux objectifs de cette journée, a rappelé Séraphin Bhalat, directeur général du PAPN, premier vice-président de la coordination JIFSM. « J'exhorte et encourage nos filles et soeurs à embrasser les carrières de marin, tout en leur rappelant que le shipping n'est pas seulement une affaire d'hommes », a-t-il dit.

Pour Magali Thaddes, coordonnatrice nationale du Réseau des femmes professionnelles maritimes et portuaires d'Afrique de l'Ouest et du centre, « L'accompagnement des femmes dans ce secteur qui est resté longtemps l'apanage des hommes est donc la clé de voûte pour un travail harmonieux". Elle a remercié le directeur général du PAPN pour ses efforts inlassables à la promotion et la valorisation de la femme dans sa structure.

De son côté, Armelia Itoua Ndaké, présidente nationale de Women in maritime, a plaidé pour une représentativité plus forte des femmes du secteur maritime et portuaire comme le veut l'OMI qui en fait une de ses préoccupations tout en encourageant le réseautage. «La collaboration et la mise en réseau sont des éléments-clés pour construire un secteur maritime sans préjugé où les femmes et les hommes exercent les mêmes tâches », a-t-elle ajouté.

En ouvrant les travaux, le ministre Honoré Sayi a réitéré l'engagement du gouvernement d'accompagner les femmes dans le renforcement des mécanismes institutionnels en faveur de la promotion de l'égalité femmes-hommes mais également de créer un environnement de travail exempt d'obstacles pour les femmes dans le secteur maritime. « Le département poursuit ses efforts pour faire en sorte que, chaque année, des candidates soient inscrites aux programmes de formation dispensées par l'Université maritime mondiale de Malmö en Suède, de l'Institut de droit maritime de Malte, de l'Institut de sécurité maritime interrégional et de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer d'Abidjan et autres académies maritimes », a-t-il renchéri.

Après l'hommage aux femmes ayant dirigé des structures maritimes à l'instar d'Olga Ingrid Ghislaine Ebouka Babackas, première femme à avoir occupé le poste de ministre chargée des Transports, les participants ont suivi des panels sur l'importance des réseaux dans la formation des femmes du secteur maritime, la gestion des déchets dans le secteur maritime et portuaire : mobilisons nos réseaux, mais aussi sans des communications sur la réglementation applicable aux navires, les dispositifs mis en place par le port, femmes du secteur maritime et Zone de libre-échange économique africaine: une opportunité à saisir, le rôle des transports dans la réussite des objectifs de la Zone de libre-échange continentale africaine.

A l'issue des travaux, plusieurs recommandations ont été formulées, à savoir accompagner les autorités dans la formation des femmes du secteur, promouvoir les femmes aux postes de décisions, encourager la masculinité positive au sein du secteur maritime. « Je suis convaincu que les efforts du gouvernement de la République vont se poursuivre et la mobilisation des femmes du secteur maritime permettra d'atteindre les résultats escomptés dans le processus de sa pleine implication en faveur du développement de notre pays en général et du secteur maritime en particulier », a conclu le ministre Honoré Sayi.