Congo-Kinshasa: Développement numérique - Un protocole d'accord conclu entre la RDC et Huawei

Poursuivant sa visite d'Etat en Chine, le chef de l'Etat, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé le 29 mai à Shenzen, rapporte la communication présidentielle.

Dans la ville industrielle de Shenzen, le président de la République s'est rendu au siège de Huawei où il a été accueilli par le Dr Liang Hua, le président du conseil d'administration de Huawei. Il a été invité à visiter la salle d'exposition du quartier général de Huawei dédiée aux dernières tendances de la technologie et de l'économie numérique. Cette visite a été l'occasion pour la République démocratique du Congo (RDC) et Huawei de poursuivre leurs discussions approfondies sur les efforts conjoints pour promouvoir les Technologies de l'information et de la communication (TIC), la transformation numérique des industries, le développement durable, la connectivité universelle et le développement des talents dans le pays.

« Huawei est présent en RDC depuis dix-sept ans. L'entreprise s'est engagée à contribuer au développement durable du pays à travers ses TIC avancées et ses services professionnels, s'alignant ainsi avec la stratégie du "Plan national du numérique - Horizon 2025" de la RDC », a déclaré le Dr Liang Hua. « Huawei continuera à collaborer avec ses clients et partenaires industriels locaux pour accompagner la RDC dans son objectif de connectivité universelle », a-t-il ajouté.

« Grâce à ce partenariat, nous allons développer des domaines qui me tiennent à coeur: l'énergie, l'éducation, la santé, les finances publiques, la sécurité », a précisé, pour sa part, le président Tshisekedi. Un protocole d'accord visant à mettre en place un partenariat en faveur de la transformation numérique en RDC a été signé au cours de la visite du chef de l'Etat congolais au siège social de Huawei. Celui-ci vise à renforcer la coopération numérique dans les domaines des infrastructures TIC, de la digitalisation des services gouvernementaux, des entreprises et de l'énergie verte.

Fondée en 1987, Huawei est l'un des principaux fournisseurs mondiaux d'infrastructures de TIC et d'appareils intelligents. L'entreprise compte 207 000 employés et est présente dans plus de 170 pays et régions, au service de plus de trois milliards de personnes dans le monde. Depuis son arrivée en RDC en 2006, plus de quarante-huit millions de personnes dans le pays ont pu bénéficier des produits et solutions de Huawei, dans le domaine des réseaux 2G, 3G et 4G, de l'infrastructure TIC, de l'énergie numérique, de l'exploitation minière intelligente et d'autres applications numériques... Huawei coopère, par ailleurs, avec des organisations telles que la Fondation Denise Nyakeru Tshisekedi pour promouvoir l'éducation de la jeunesse locale et accompagner le développement des futurs talents du pays.